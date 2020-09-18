В сети вспомнили знаковое фото братания Красной армии с войсками Гитлера

В сети вспомнили знаковое фото, на котором зафиксирован момент братания красноармейцев и гитлеровцев в начале Второй мировой войны.

Фотографию обнародовали на Telegram-канале "Рассекреченная история Украины". Авторы поста напомнили, что 17 сентября 1939 года, через 16 дней после нападения нацистской Германии на Польшу, советские войска без объявления войны вторглись с востока и заняли западнобелорусские и западно-украинские земли Польши.

Советские и гитлеровские бойцы во время оккупации Польши. Telegram-канал "Рассекреченная история Украины"

Операция, которая длилась 20 дней, привела к окончательной оккупации Красной армией и вермахтом всей территории Второй Польской Республики и завершилась 6 октября 1939 года общим парадом советских и нацистских войск.

Совместное вторжение в Польшу было тайно согласовано Пактом Молотова-Риббентропа, подписанного 23 августа 1939 года в Москве.

А на странице блога "История скреп" в Twitter поделились статьей с подборкой заметок из советских газет, которые подтверждают дружественность двух тоталитарных режимов, советского и нацистского, в конце 30-х годов ХХ века.

"Как советская пресса в 1939 году описывала, поддерживала и оправдывала совместное германо-советское вторжение в Польшу. Большая подборка вырезок. Это называется явка с повинной, что бы ни врали советские учебники и современная российская пропаганда", – отметили в заметке.

Пропаганда СССР о приходе красных оккупантов. fakeoff.org

Лживые заметки об "освобождении" чужих территорий красноармейцами. fakeoff.org

Свидетельство дружбы между режимами Гитлера и Сталина. fakeoff.org

Ложные показания о радостной встрече оккупантов в западной Украине. fakeoff.org

Советская пропаганда с оправданием оккупации западной части Беларуси. fakeoff.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известные украинские и российские историки опровергли ряд фейков о Второй мировой войне в статье президента Российской Федерации Владимира Путина, которую он приурочил к 75-летию победы над нацистами.