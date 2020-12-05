В сети вспомнили, зачем в советское время покупали по три елки в дом

Карина Бондаренко Общество 03:00, 5.12.2020 Обновлено: 03:42, 5.12.2020

В сети вспомнили, что во времена СССР было сложно достать новогоднюю елку и это было настоящим квестом.

Обычно на елочном базаре люди покупали по три дерева, поскольку они были однобокие. Старое фото, сделанное недалеко от такого базара, опубликовали на странице Половец Петков в Twitter.

"В СССР был еще один квест – достать ёлку. Обычно находился ёлочный базар и покупалось 3 штуки, т.к. они были однобокие. Дома их вязали в одну", – говорится под фото.

Скриншот.
Половец Петков в Twitter

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как появилась шоколадка "Аленка". В сети вспомнили историю обертки для любимых сладостей детей в СССР.

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