В сети вспомнили, зачем в советское время покупали по три елки в дом

В сети вспомнили, что во времена СССР было сложно достать новогоднюю елку и это было настоящим квестом.

Обычно на елочном базаре люди покупали по три дерева, поскольку они были однобокие. Старое фото, сделанное недалеко от такого базара, опубликовали на странице Половец Петков в Twitter.

"В СССР был еще один квест – достать ёлку. Обычно находился ёлочный базар и покупалось 3 штуки, т.к. они были однобокие. Дома их вязали в одну", – говорится под фото.

Скриншот. Половец Петков в Twitter

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