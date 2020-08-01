В сети вспомнили вкус "счастливого детства" в СССР. Фото

В сети показали, как выглядела упаковка кукурузных палочек в 80-х годах в СССР.

Так, на снимке 1985 года, который опубликовал Telegram-канал "Назад в СССР", запечатлена работница Московского пищевого комбината ордена Ленина с несколькими пачками палочек.

"Вкус нашего счастливого детства. Самые вкусные кукурузные хлопья", – говорится в подписи к фото.

Кукурузные палочки в СССР, 1985 год Фото: "Назад в СССР" / Telegram

Кукурузные палочки с сахарной пудрой действительно были одним из самых любимых лакомств детей во времена СССР. Выбор в магазинах тогда был невелик, а стоили они около 25 копеек за большую пачку (весом около 1 кг).

Производство кукурузных палочек в СССР впервые было организовано в Украине, в 1963 году на Днепропетровском комбинате пищевых концентратов. До этого на советских заводах выпускались только кукурузные хлопья.

В 1980-х годах в Советском Союзе стали выпускать продукты из других круп, приготовленные по технологии кукурузных палочек, такие как рисовые палочки, подушечки и т.п.

Кукурузные палочки были одним из самых любимых лакомств детей в СССР Фото: Pinterest

Реклама кукурузных хлопьев в СССР Фото: Pinterest

Кукурузные и пшеничные хлопья были популярны в СССР Фото: Pinterest

Кукурузные хлопья, СССР, 1941 год Фото: Pinterest

Советские кукурузные палочки Фото: Pinterest

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