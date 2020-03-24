"Накаркал!" В сети вспомнили "пророческое" видео с Зеленским и безлюдным Киевом

В интернете опубликовали отрывок из эпизода из сериала "Слуга народа", на котором показан полностью безлюдный Киев. Сейчас, когда в стране введен карантин из-за коронавируса, этот момент воспринимается иначе.

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Отрывок из 4 серии 2 сезона в Facebook опубликовал пользователь Алексей Александрович (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Кадр из сериала "Слуга народа"

Комментаторы заявили, что Владимир Зеленский, который тогда еще был шоуменом и актером, "напророчил".

В указанном эпизоде персонажу Зеленского президенту Украины Василию Голобородько сниться сон, в котором все люди уехали из страны, как только дали безвиз. На автомобиле он приезжает в пустой Киев, где нет ни одного человека.

Напомним, что сериал "Слуга народа" вышел в 2017 году. Он состоит из трех сезонов – второй и третий называются "От любви к импичменту" и "Выбор".

Третий сезон был показан накануне выборов президента Украины в мае 2019 года.

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