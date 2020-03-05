В сети вспомнили погибших защитниц Украины: фото 13 Героинь

За шесть лет войны за независимость Украины на Донбассе погибли тринадцать женщин, которые служили в рядах Вооруженных сил.

О 13 оборванных войной жизнях – тех, кто смотрят на своих родных с небес – пишет "Армия.inform" (чтобы посмотреть фото героинь и узнать больше об их истории, доскролльте новость до конца).

"Они стали в ряды защитников и патриотов Украины и защищали родную землю, как могли. Вспомним их поименно", – отметили в сообщении.

Бакланова Алеся Александровна ("Малая"), старший солдат. Стрелок 92-й отдельной механизированной бригады

Бакланова Алеся Александровна armyinform.com.ua

Она родилась 11 января 1999 года в с. Караван Сладкий, Марковский район, Луганская область. А погибла 10 октября 2018-го вблизи Авдеевки (Ясиноватский район, Донецкая область) во время несения службы в районе шахты "Бутовка".

У нее остались родители и брат.

Место захоронения с. Караван Сладкий, Марковский район, Луганская область.

При этом указом Президента Украины №26/2019 от 31 января 2019 года "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" героиню посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.

Витовская Анастасия Александровна ("Стелла"), солдат. Была поваром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" (53-я отдельная механизированная бригада)

Витовская Анастасия Александровна armyinform.com.ua

Родилась 31 марта 1998 года в Кентау (Южно-Казахстанская область, Казахстан). Трагически погибла в ночь на 27 сентября 2019-го на ротном опорном пункте вблизи Железного Донецкой области от множественных осколочных ранений.

У нее остались отец, мачеха и сын.

Место захоронения г. Попасная, Луганская область.

Волк Алла Юлиановна ("Фортуна"), старший солдат, санитарный инструктор 44-й отдельной артиллерийской бригады.

Волк Алла Юлиановна armyinform.com.ua

Родилась 16 февраля 1968 года в с. Пильный Олексинец (Городокский район, Хмельницкая область). Погибла 18 ноября 2015-го на автодороге Северодонецк – Новоайдар вблизи с. Гречишкино (Новоайдарский район, Луганская область).

Без мамы и бабушки осталась дочь и внук.

Место захоронения с. Жилинцы, Ярмолинский район, Хмельницкая область.

Указом Президента Украины №9/2016 от 16 января 2016 года "За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" посмертно награждена орденом "За мужество" III степени.

Галицкая Сабина Станиславовна ("Солнышко"), младший сержант, старшая медицинская сестра 10-й отдельной горно-штурмовой бригады

Галицкая Сабина Станиславовна armyinform.com.ua

Родилась 20 сентября 1994 года в с. Бастова Рудня (Емильчинский район, Житомирская область). Погибла 20 февраля 2018-го во время выполнения боевого задания (замена личного состава СП) при перемещении БРДМ в районе с. Катериновка (Попаснянский район, Луганская область) в результате прямого попадания ПТУР в бронемашину.

У нее остались родители и брат.

Место захоронения с. Бастова Рудня (Емильчинский район, Житомирская область).

Указом Президента Украины №59/2018 от 7 марта 2018 года "За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Горбачева Анастасия Валентиновна ("Лиса"), Добровольческий Украинский Корпус

Горбачева Анастасия Валентиновна armyinform.com.ua

Родилась 16 марта 1983 года в Черновцах. Погибла 6 августа 2015-го от огнестрельного ранения в г. Мариуполь (Донецкая область).

Место захоронения г. Черновцы, Центральное кладбище, Аллея Славы.

Кулиш Елена Борисовна, волонтер

Кулиш Елена Борисовна armyinform.com.ua

Родилась 23 марта 1968 года в Луганске. Погибла 10 августа 2014-го в с. Победоносное (Лутугинский район, Луганская область), вместе со своим мужем Владимиром Алехиным в то время, как оказывала волонтерскую помощь украинским военным.

Без родителей осталась дочь.

Место захоронения: м. Луганськ.

Указом №16 от 7 мая 2016 награждена знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).

Морозова Надежда Александровна, старший солдат. Начальник электростанции, 10-й отдельный мотопехотный батальон (59-я отдельная мотопехотная бригада)

Морозова Надежда Александровна armyinform.com.ua

Родилась 27 октября 1993 года в пгт. Красные Окна (Одесская область). Трагически погибла 26 июня 2017-го в районе с. Павлополь (Красноармейский район, Донецкая область).

У нее остались родители и сын.

Место захоронения: г. Окны (Одесская область).

Никоненко Ярослава Сергеевна ("Гера"), старший солдат. Снайпер 101-й отдельной бригады охраны ГШ ВСУ

Никоненко Ярослава Сергеевна armyinform.com.ua

Родилась 25 августа 1983 года в Миргороде (Полтавская область). Погибла 15 октября 2019-го вблизи Марьинки (Донецкая область) в снайперском противостоянии на позициях ВСУ.

Остались мать, сестра и дочь. Кроме этого, отец защитницы Сергей Никоненко из батальона "Айдар" тоже погиб.

Место захоронения г. Миргород (Полтавская область).

Указом Президента Украины №804/2019 от 5 ноября 2019 года "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Носкова Екатерина Владимировна ("Кэт"), старший солдат. Старший телефонист 17-го отдельного мотопехотного батальона (57-я отдельная мотопехотная бригада)

Носкова Екатерина Владимировна armyinform.com.ua

Родилась 23 апреля 1989 года в г. Знаменка (Кировоградская область). Погибла 16 августа 2015-го во время минометного обстрела вблизи Горловки (Донецкая область).

Остались муж, сын, родители и старшая сестра.

Место захоронения г. Знаменка (Кировоградская область).

Указом Президента Украины №663/2015 от 25 ноября 2015 года "За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Указом №23 от 9 июня 2017 награждена знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).

Сургучова Алина Игоревна, старший солдат. Ответственный исполнитель группы специального документального обеспечения 53-й отдельной механизированной бригады

Сургучова Алина Игоревна armyinform.com.ua

Родилась 27 декабря 1995 года в с. Комар (Великоновоселковский район, Донецкая область). Погибла 13 апреля 2017-го во время несения службы в районе Бахмута в Донецкой области.

У нее остались мама.

Место захоронения с. Комар (Великоновоселковский район, Донецкая область).

Хоружая Наталья Александровна, младший сержант. Санитарный инструктор 54-й отдельной механизированной бригады

Хоружая Наталья Александровна armyinform.com.ua

Родилась 9 июня 1972 года в Першотравенске (Днепропетровская область). Погибла 2 февраля 2017-го в результате прямого попадания ПТУР в медицинский автомобиль в районе пгт. Луганское (Бахмутский район, Донецкая область (Светлодарска дуга).

Остались родители, сестра, муж и дочь.

Место захоронения: пгт. Просяная (Покровский район, Днепропетровская область).

Указом Президента Украины №28/2017 от 8 февраля 2017 года "За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Шевченко Ирина Викторовна, сержант. Санитарный инструктор медицинского пункта 503-го батальона морской пехоты, 36-я отдельная бригада морской пехоты.

Шевченко Ирина Викторовна armyinform.com.ua

Родилась 1 ноября 1970 года в с. Дарьевка (Белозерский район, Херсонская область). Погибла 1 июля 2019-го во время выезда на эвакуацию раненого вблизи с. Водяное (Ясиноватский район, Донецкая область): ее санитарный автомобиль Hummer HMMWV был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса. В результате прямого попадания ракеты водитель Сергей Майборода погиб на месте, а Ирина была смертельно ранена – женщина получила взрывные травмы и ожоги. Ее срочно доставили в 61-й военный госпиталь в Мариуполе, однако там ее сердце остановилось.

У нее осталась сестра.

Место захоронения г. Херсон, Аллея Славы, кладбище Геологов.

Указом Президента Украины №578/2016 от 29 декабря 2016 года "За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга", награждена орденом "За мужество" III степени.

Указом Президента Украины №625/2019 от 23 августа 2019 "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" уже посмертно награждена орденом "За мужество" II степени.

Красная Яна Михайловна ("Ведьма"), старший солдат. Наводчик-пулеметчик 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" (54-я отдельная механизированная бригада)

Красная Яна Михайловна armyinform.com.ua

Родилась 16 апреля 1979 года в Харькове. Погибла 2 апреля 2019-го на позициях ВСУ в районе села Новозвановка на Луганщине от прямого попадания мины в блиндаж во время обстрела взводного опорного пункта с 82-мм и 120-мм минометов.

У нее остались мать, брат, муж и двое детей – сын и дочь.

Место захоронения г. Харьков, 18 (Безлюдовское) кладбище, Аллея Славы.

Указом Президента Украины №109/2019 от 6 апреля 2019 года "За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу" посмертно награждена орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Кроме этого, указом №31 от 4 декабря 2019 награждена знаком "Народный Герой Украины" – тоже посмертно.

Те, кто смотрят с небес... armyinform.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц 2020 года нанес Украине незаживающие раны. Защищая независимость и территориальную целостность нашего государства, свои жизни отдали 14 Героев.

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