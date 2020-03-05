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5 марта • обновлено в 17:22
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В сети вспомнили погибших защитниц Украины: фото 13 Героинь

1.1т
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За шесть лет войны за независимость Украины на Донбассе погибли тринадцать женщин, которые служили в рядах Вооруженных сил.

О 13 оборванных войной жизнях – тех, кто смотрят на своих родных с небес – пишет "Армия.inform" (чтобы посмотреть фото героинь и узнать больше об их истории, доскролльте новость до конца).

"Они стали в ряды защитников и патриотов Украины и защищали родную землю, как могли. Вспомним их поименно", – отметили в сообщении.

Бакланова Алеся Александровна ("Малая"), старший солдат. Стрелок 92-й отдельной механизированной бригады

Бакланова Алеся Александровна

Бакланова Алеся Александровна

armyinform.com.ua

Она родилась 11 января 1999 года в с. Караван Сладкий, Марковский район, Луганская область. А погибла 10 октября 2018-го вблизи Авдеевки (Ясиноватский район, Донецкая область) во время несения службы в районе шахты "Бутовка".

У нее остались родители и брат.

Место захоронения с. Караван Сладкий, Марковский район, Луганская область.

При этом указом Президента Украины №26/2019 от 31 января 2019 года "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" героиню посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.

Витовская Анастасия Александровна ("Стелла"), солдат. Была поваром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" (53-я отдельная механизированная бригада)

Витовская Анастасия Александровна

Витовская Анастасия Александровна

armyinform.com.ua

Родилась 31 марта 1998 года в Кентау (Южно-Казахстанская область, Казахстан). Трагически погибла в ночь на 27 сентября 2019-го на ротном опорном пункте вблизи Железного Донецкой области от множественных осколочных ранений.

У нее остались отец, мачеха и сын.

Место захоронения г. Попасная, Луганская область.

Волк Алла Юлиановна ("Фортуна"), старший солдат, санитарный инструктор 44-й отдельной артиллерийской бригады.

Волк Алла Юлиановна

Волк Алла Юлиановна

armyinform.com.ua

Родилась 16 февраля 1968 года в с. Пильный Олексинец (Городокский район, Хмельницкая область). Погибла 18 ноября 2015-го на автодороге Северодонецк – Новоайдар вблизи с. Гречишкино (Новоайдарский район, Луганская область).

Без мамы и бабушки осталась дочь и внук.

Место захоронения с. Жилинцы, Ярмолинский район, Хмельницкая область.

Указом Президента Украины №9/2016 от 16 января 2016 года "За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" посмертно награждена орденом "За мужество" III степени.

Галицкая Сабина Станиславовна ("Солнышко"), младший сержант, старшая медицинская сестра 10-й отдельной горно-штурмовой бригады

Галицкая Сабина Станиславовна

Галицкая Сабина Станиславовна

armyinform.com.ua

Родилась 20 сентября 1994 года в с. Бастова Рудня (Емильчинский район, Житомирская область). Погибла 20 февраля 2018-го во время выполнения боевого задания (замена личного состава СП) при перемещении БРДМ в районе с. Катериновка (Попаснянский район, Луганская область) в результате прямого попадания ПТУР в бронемашину.

У нее остались родители и брат.

Место захоронения с. Бастова Рудня (Емильчинский район, Житомирская область).

Указом Президента Украины №59/2018 от 7 марта 2018 года "За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Горбачева Анастасия Валентиновна ("Лиса"), Добровольческий Украинский Корпус

Горбачева Анастасия Валентиновна

Горбачева Анастасия Валентиновна

armyinform.com.ua

Родилась 16 марта 1983 года в Черновцах. Погибла 6 августа 2015-го от огнестрельного ранения в г. Мариуполь (Донецкая область).

Место захоронения г. Черновцы, Центральное кладбище, Аллея Славы.

Кулиш Елена Борисовна, волонтер

Кулиш Елена Борисовна

Кулиш Елена Борисовна

armyinform.com.ua

Родилась 23 марта 1968 года в Луганске. Погибла 10 августа 2014-го в с. Победоносное (Лутугинский район, Луганская область), вместе со своим мужем Владимиром Алехиным в то время, как оказывала волонтерскую помощь украинским военным.

Без родителей осталась дочь.

Место захоронения: м. Луганськ.

Указом №16 от 7 мая 2016 награждена знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).

Морозова Надежда Александровна, старший солдат. Начальник электростанции, 10-й отдельный мотопехотный батальон (59-я отдельная мотопехотная бригада)

Морозова Надежда Александровна

Морозова Надежда Александровна

armyinform.com.ua

Родилась 27 октября 1993 года в пгт. Красные Окна (Одесская область). Трагически погибла 26 июня 2017-го в районе с. Павлополь (Красноармейский район, Донецкая область).

У нее остались родители и сын.

Место захоронения: г. Окны (Одесская область).

Никоненко Ярослава Сергеевна ("Гера"), старший солдат. Снайпер 101-й отдельной бригады охраны ГШ ВСУ

Никоненко Ярослава Сергеевна

Никоненко Ярослава Сергеевна

armyinform.com.ua

Родилась 25 августа 1983 года в Миргороде (Полтавская область). Погибла 15 октября 2019-го вблизи Марьинки (Донецкая область) в снайперском противостоянии на позициях ВСУ.

Остались мать, сестра и дочь. Кроме этого, отец защитницы Сергей Никоненко из батальона "Айдар" тоже погиб.

Место захоронения г. Миргород (Полтавская область).

Указом Президента Украины №804/2019 от 5 ноября 2019 года "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Носкова Екатерина Владимировна ("Кэт"), старший солдат. Старший телефонист 17-го отдельного мотопехотного батальона (57-я отдельная мотопехотная бригада)

Носкова Екатерина Владимировна

Носкова Екатерина Владимировна

armyinform.com.ua

Родилась 23 апреля 1989 года в г. Знаменка (Кировоградская область). Погибла 16 августа 2015-го во время минометного обстрела вблизи Горловки (Донецкая область).

Остались муж, сын, родители и старшая сестра.

Место захоронения г. Знаменка (Кировоградская область).

Указом Президента Украины №663/2015 от 25 ноября 2015 года "За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Указом №23 от 9 июня 2017 награждена знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).

Сургучова Алина Игоревна, старший солдат. Ответственный исполнитель группы специального документального обеспечения 53-й отдельной механизированной бригады

Сургучова Алина Игоревна

Сургучова Алина Игоревна

armyinform.com.ua

Родилась 27 декабря 1995 года в с. Комар (Великоновоселковский район, Донецкая область). Погибла 13 апреля 2017-го во время несения службы в районе Бахмута в Донецкой области.

У нее остались мама.

Место захоронения с. Комар (Великоновоселковский район, Донецкая область).

Хоружая Наталья Александровна, младший сержант. Санитарный инструктор 54-й отдельной механизированной бригады

Хоружая Наталья Александровна

Хоружая Наталья Александровна

armyinform.com.ua

Родилась 9 июня 1972 года в Першотравенске (Днепропетровская область). Погибла 2 февраля 2017-го в результате прямого попадания ПТУР в медицинский автомобиль в районе пгт. Луганское (Бахмутский район, Донецкая область (Светлодарска дуга).

Остались родители, сестра, муж и дочь.

Место захоронения: пгт. Просяная (Покровский район, Днепропетровская область).

Указом Президента Украины №28/2017 от 8 февраля 2017 года "За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Шевченко Ирина Викторовна, сержант. Санитарный инструктор медицинского пункта 503-го батальона морской пехоты, 36-я отдельная бригада морской пехоты.

Шевченко Ирина Викторовна

Шевченко Ирина Викторовна

armyinform.com.ua

Родилась 1 ноября 1970 года в с. Дарьевка (Белозерский район, Херсонская область). Погибла 1 июля 2019-го во время выезда на эвакуацию раненого вблизи с. Водяное (Ясиноватский район, Донецкая область): ее санитарный автомобиль Hummer HMMWV был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса. В результате прямого попадания ракеты водитель Сергей Майборода погиб на месте, а Ирина была смертельно ранена – женщина получила взрывные травмы и ожоги. Ее срочно доставили в 61-й военный госпиталь в Мариуполе, однако там ее сердце остановилось.

У нее осталась сестра.

Место захоронения г. Херсон, Аллея Славы, кладбище Геологов.

Указом Президента Украины №578/2016 от 29 декабря 2016 года "За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга", награждена орденом "За мужество" III степени.

Указом Президента Украины №625/2019 от 23 августа 2019 "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" уже посмертно награждена орденом "За мужество" II степени.

Красная Яна Михайловна ("Ведьма"), старший солдат. Наводчик-пулеметчик 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" (54-я отдельная механизированная бригада)

Красная Яна Михайловна

Красная Яна Михайловна

armyinform.com.ua

Родилась 16 апреля 1979 года в Харькове. Погибла 2 апреля 2019-го на позициях ВСУ в районе села Новозвановка на Луганщине от прямого попадания мины в блиндаж во время обстрела взводного опорного пункта с 82-мм и 120-мм минометов.

У нее остались мать, брат, муж и двое детей – сын и дочь.

Место захоронения г. Харьков, 18 (Безлюдовское) кладбище, Аллея Славы.

Указом Президента Украины №109/2019 от 6 апреля 2019 года "За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу" посмертно награждена орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Кроме этого, указом №31 от 4 декабря 2019 награждена знаком "Народный Герой Украины" – тоже посмертно.

Те, кто смотрят с небес...

Те, кто смотрят с небес...

armyinform.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц 2020 года нанес Украине незаживающие раны. Защищая независимость и территориальную целостность нашего государства, свои жизни отдали 14 Героев.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Квантового сознания Мастер
Квантового сознания Мастер
Каждой по значку выдать посмертно, пусть родственники радуются
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Журба Валентина
Журба Валентина
Мама и Ведьма последние, знала их, Царстие Небесное!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Отдали свою жизнь в тяжелой борьбе на передовой сексуального фронта. Проще говоря, зaтрaxaлиcь до смерти.
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