В сети вспомнили очереди за "божественной" "Пепси-Колой" в СССР. Фото

Пользователям сети напомнили, как в Советском Союзе люди выстраивались в очереди за "сладкой жизнью из Запада" – бутылочками газировки "Пепси-Кола".

Снимок был опубликован в Twitter "Исторические Фото". В комментариях под ним юзеры отметили, что этот напиток был "божественным", как и "Фанта".

"Пепси-Колу" дают. СССР. 1981 г." – коротко подписали фотографию авторы поста.

"Она была божественна", "Из нее вискарь (типа) гнали, бормотуху крашеную. А особые умельцы – даже "коньяк", "И "Фанта", напиток Олимпиады", "Не помню в совке таких сумок и футболок! А пепси подобное до сих пор продается", "О, мне очень нравилась", "Где это видно? А почему не пиво", "Детский напиток, взрослым он почти тотально запрещен по медпоказаниям", – прокомментировали пользователи.

Хотя некоторые заявили, что это не правда и "в СССР никогда не было очередей за "Пепси-Колой".

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