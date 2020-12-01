В сети вспомнили очереди за "божественной" "Пепси-Колой" в СССР. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Очереди за Пепси в СССР

Пользователям сети напомнили, как в Советском Союзе люди выстраивались в очереди за "сладкой жизнью из Запада" – бутылочками газировки "Пепси-Кола".

Снимок был опубликован в Twitter "Исторические Фото". В комментариях под ним юзеры отметили, что этот напиток был "божественным", как и "Фанта".

"Пепси-Колу" дают. СССР. 1981 г." – коротко подписали фотографию авторы поста.

Фото у киоска с "Пепси-Колой" в СССР

"Она была божественна", "Из нее вискарь (типа) гнали, бормотуху крашеную. А особые умельцы – даже "коньяк", "И "Фанта", напиток Олимпиады", "Не помню в совке таких сумок и футболок! А пепси подобное до сих пор продается", "О, мне очень нравилась", "Где это видно? А почему не пиво", "Детский напиток, взрослым он почти тотально запрещен по медпоказаниям", – прокомментировали пользователи.

Хотя некоторые заявили, что это не правда и "в СССР никогда не было очередей за "Пепси-Колой".

Очереди у киосков с "Пепси-Колой" в СССР
Стенд "Пепси-Колы" в Москве, 1983 год
Выпускники с "Пепси-Колой" празднуют окончание школы, Москва, 1981 год
Продажа "Пепси-Колы" и "Фанты" в СССР
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