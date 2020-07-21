В сети вспомнили, как выглядели вытрезвители в СССР. Фото

Белорусский блогер Максим Мирович предложил вспомнить, как выглядели советские вытрезвители и как туда попадали люди.

Архивные фото вытрезвителей, которые работали до самого "конца" СССР и даже пережили его на пару десятилетий – в России последний вытрезвитель был закрыт в 2011 году – он опубликовал в своем блоге (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Мирович отметил, что из стран "бывшего соцлагеря" вытрезвители продолжают работать в Беларуси, Казахстане, Чехии и Польше.

Вытрезвители в СССР maxim-nm.livejournal.com

"Попадали в вытрезвитель в основном те, кто пьянствовал в общественных местах, на улице и т.д. Насколько мне известно – из квартир (например, по вызову милиции на дебош) в вытрезвитель не забирали – это считалось "семейным конфликтом" и разбиралось иначе.

Вытрезвители в СССР maxim-nm.livejournal.com

Сбор пьяных с улиц проводился специальным нарядом, который состоял из двух милиционеров и водителя. Дело с алкоголиками имели только милиционеры, но при активном сопротивлении в дело мог подключиться и водитель.

Вытрезвители в СССР maxim-nm.livejournal.com

В СССР выделялись отдельные группы граждан, которые в вытрезвитель не доставлялись никогда – депутаты Советов народных депутатов, герои Советского союза а также кавалеры некоторых орденов. Также в вытрезвители не доставлялись женщины с явными признаками беременности и инвалиды с явными признаками инвалидности.

Вытрезвители в СССР maxim-nm.livejournal.com

Во всяких там официальных сводках и т.д. обычно упоминались три стадии опьянения – легкая, средняя и тяжелая. В вытрезвитель забирали всех, кто попадал под определения "опьянение средней либо тяжелой стадии". Стадии определялись милиционерами на глаз: "средняя" – это когда не может нормально идти и сильно шатается, "тяжелая" – это когда уже лежит без движения.

Вытрезвители в СССР maxim-nm.livejournal.com

Иногда фургоны "Спецмедслужбы" дежурили в местах, где теоретически могло быть много пьяных – у ресторанов, возле мест проведения дискотек, возле проходных заводов в день получки и т.д. Что интересно – за поимку пьяниц милиционеры нередко получали спецталон на спиртное – это было особо актуально во времена антиалкогольных кампаний и дефицита.

Вытрезвители в СССР maxim-nm.livejournal.com

Пьяницу доставляли в вытрезвитель, где перво-наперво устанавливалась его личность и место работы. Если человек имел высокую стадию опьянения – его старались "протрезвить" под ледяным душем. Мера очень неоднозначная, так как может легко вызвать сердечно-сосудистые проблемы, особенно в организме, и так ослабленном алкоголем.

Вытрезвители в СССР maxim-nm.livejournal.com

Остальные меры могли сильно различаться – в зависимости от того, где находился вытрезвитель. Некоторых привязывали к скамьям – если те сопротивлялись либо не могли сидеть самостоятельно. Затем милиционеры забирали деньги и документы, фотографировали попавшего к ним человека, затем раздевали – часто очень грубо, попросту обрывая пуговицы. В некоторых вытрезвителях вытрезвителях голову "посетителя" могли наголо обрить.

Вытрезвители в СССР maxim-nm.livejournal.com

После душа и других "мер" пьяницу оставляли проспаться в одной из комнат – обычно там в ряд стояли нары либо панцирные кровати. На кроватях могли быть подушки и одеяла – но иногда их не оставляли. Утром была "побудка", как в армии. После неё фельдшер повторно осматривал "клиентов", а милиционеры устанавливали личности тех, у кого это не удалось сделать накануне".

Вытрезвители в СССР maxim-nm.livejournal.com

Вытрезвители в СССР maxim-nm.livejournal.com

Вытрезвители в СССР maxim-nm.livejournal.com

Как писал OBOZREVATEL ранее, блогер указал на примеры, как в фильмах СССР унижали украинцев.