В сети вспомнили, как в СССР школьники работали в колхозах в холод. Фото

В сети поделились воспоминаниями о том, как в СССР школьников принуждали работать в колхозе в дождь и холод.

Пост с соответствующим фото опубликовал пользователь Facebook Виталий Падалка. По словам мужчины, учащихся его школы посылали на сбор сахарной свеклы.

"Однажды даже в мороз повезли, и мы ту свеклу вырубали из мерзлой земли. Фото взял из интернета, но у нас было точно так же, как на фото. И это было привычно и воспринималось, как положено. Иногда нас для этого трудового подвига снимали с уроков, а иногда мы ехали в воскресенье. Единственным основанием не ехать была медицинская справка о болезни", – вспомнил он.

Мужчина также напомнил, что килограмм сахара, "произведенного из той свеклы", стоил 78 копеек.

"Это по нынешнему паритету цен примерно 78 грн/кг. Напомню, что сейчас в гипермаркетах сахар по 17 грн/кг", – сравнил пользователь.

Пользователи вспомнили, как в школьные годы их принуждали работать в колхозе Vitaliy Padalka / Facebook

В комментариях многие поделились аналогичными воспоминаниями: "Мы школьниками постоянно работали, даже за счет уроков, на поле собирали не только сахарную свеклу, а и помидоры, морковь, капусту и картофель", "Мы школьниками регулярно выдалбливали свеклу с мерзлой земли. Колхоз держал их на поле как можно дольше, чтобы набрали побольше сахара. Ну а зима, как всегда, начиналась нежданно-негаданно".

Другие выразили возмущение происходившему. "В итоге страна распалась, потому что надо было детей учить, а не свеклу собирать", "В старые времена это называлось барщиной. Удивительно, но и в наше время есть люди, прославляющие рабский труд. В Украине этот архаизм сохраняется в остаточной форме в виде субботников", "Бесплатная рабочая сила которую легко заставить. А о правах ребенка тогда еще не слышали", – пишут они.

В сети поделились воспоминаниями о том, как в СССР школьников принуждали работать в колхозе в дождь и холод скриншот

Детский труд формально был запрещен в СССР скриншот

Труд детей повсеместно применялся в СССР в сельском хозяйстве и в промышленности скриншот

Как известно, детский труд формально был запрещен в СССР кодексом законов о труде. Власть преподносила это как свое завоевание и противопоставляла "ужасам царского режима, когда детей эксплуатировали нещадно".

По факту же практически с первых лет труд детей повсеместно применялся в СССР в сельском хозяйстве и в промышленности. После коллективизации сельские дети в колхозах работали по шесть часов в день. Привлекали к труду их уже с 5-6 лет.

Городских школьников также вывозили на сельскохозяйственные работы, в некоторых регионах на пару дней, а в некоторых дети работали на полях по 2-3 месяца в году и больше. Труд их, как правило, не оплачивался.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, фото из СССР 80-х годов, запечатлевшее стирку на реке, удивило сеть. Многие отметили, что в такой "космической сверхдержаве", каковым себя позиционировал СССР, люди вынуждены были испытывать подобные бытовые неудобства.