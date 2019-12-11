"Шел шестой год войны": в сети всплыло скандальное видео дедовщины в ВСУ

В сети появилось видео, доказывающее, что в некоторых частях Вооруженных сил Украины до сих практикуют дедовщину против новобранцев.

Его заметил на странице одного из солдат-срочников бывший военнослужащий ВСУ Александр (Гром) Грамарчук и опубликовал в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как парней, которые только начали службу, зачем-то заставили надеть на голову табуреты и снимали это на камеру. На странный ритуал автор ролика наложил веселую музыку.

Кадры клипа с дедовщиной в ВСУ Скриншот видео

Грамарчука возмутило такое отсутствие дисциплины в современной украинской армии, и он напомнил о том, что в стране идет война. К тому же, ВСУ стремятся достичь стандартов НАТО, а там проявления дедовщины недопустимы.

"Шел шестой год войны. А солдаты срочной службы как маялись глупостями, так и продолжают. Еще и выкладывают в соцсети для смеха врагов. А теперь я засекаю время, насколько быстро среагирует Генеральный штаб ВСУ на такое позорное явление в армии, которая совсем недавно двигалась в сторону НАТО. Дедовщине и совковым традициям в армии не место! Ждем результатов расследования", – написал бывший военный.

Страница солдата, который распространил видео о дедовщине в ВСУ Facebook Александра Грома

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в ВСУ разгорелся скандал из-за того, что известного в Украине командира танкового батальона, "киборга", удостоенного звания Герой Украины, Евгения (Адама) Межевикина, решили по надуманной причине уволить из ВСУ.

Межевикину в оценочной карте военнослужащего поставили оценки "3" по важнейшим дисциплинам. Кроме того, его непосредственный начальник указал, что танкист якобы не смог овладеть обязанностями на своей должности из-за больничных.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк пообещал разобраться со скандальной ситуацией и взял ее под личный контроль.

Сам Межевикин рассказал, что рекомендация о его увольнении является прихотью заместителя командующего войсками ОК "Север" Сергея Литвинова. Ведь никаких тестов по оцениванию профессиональной подготовки танкиста не проводилось.

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