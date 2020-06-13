В сети обнародовали фото с советского концлагеря ГУЛАГа, на котором запечатлены десятки заключенных парней.
По лицам можно разглядеть, что они – почти совсем дети. Снимок опубликовал в своем Telegram-канале белоруский блогер Максим Мирович.
"Нет, это не фото нацистского концлагеря с надписью на воротах "Труд делает свободным. Это фотоснимок сталинского концлагеря ГУЛАГа с вымпелом "Труд – дело чести, дело славы", – пояснил он.
Концлагерь ГУЛАГа в СССР
t.me/MirovichMedia
Как известно, тема концлагерей была запрещена практически все годы существования Советского Союза и в сталинские времена такое фото никто бы не показал. Ведь только после его распада начали писать, что при СССР никто не говорил о том, что все "успехи" сталинской экономики были основаны на рабском принудительном труде людей, которых государство на десятилетия отправляло в лагеря за незначительные или вообще несовершенные поступки.
"Когда историю вычеркивают из учебников – она повторяется вновь и вновь", – отметил блогер.
Скриншот
t.me/MirovichMedia
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась история о коменданта нацистского концлагеря Освенцим Рихарда Баера, который после окончания Второй мировой войны 15 лет скрывался в лесу и даже сменил имя.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!