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13 июня • обновлено в 05:55
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В сети всплыло показательное фото из концлагеря СССР

2.1т
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В сети обнародовали фото с советского концлагеря ГУЛАГа, на котором запечатлены десятки заключенных парней.

По лицам можно разглядеть, что они – почти совсем дети. Снимок опубликовал в своем Telegram-канале белоруский блогер Максим Мирович.

"Нет, это не фото нацистского концлагеря с надписью на воротах "Труд делает свободным. Это фотоснимок сталинского концлагеря ГУЛАГа с вымпелом "Труд – дело чести, дело славы", – пояснил он.

Концлагерь ГУЛАГа в СССР

Концлагерь ГУЛАГа в СССР

t.me/MirovichMedia

Как известно, тема концлагерей была запрещена практически все годы существования Советского Союза и в сталинские времена такое фото никто бы не показал. Ведь только после его распада начали писать, что при СССР никто не говорил о том, что все "успехи" сталинской экономики были основаны на рабском принудительном труде людей, которых государство на десятилетия отправляло в лагеря за незначительные или вообще несовершенные поступки.

"Когда историю вычеркивают из учебников – она повторяется вновь и вновь", – отметил блогер.

Скриншот

Скриншот

t.me/MirovichMedia

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась история о коменданта нацистского концлагеря Освенцим Рихарда Баера, который после окончания Второй мировой войны 15 лет скрывался в лесу и даже сменил имя.

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Автор
Марина Лисничук
Персона
Максим Мирович
Теги
История СССР
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