В сети сообщили об экологической катастрофе на оккупированной Луганщине

На временно неподконтрольной Украине территории Луганской области заявили об экологической катастрофе – нарушении экосистемы из-за водосливов угледобывающих предприятий.

Об этом говорится в одном из пабликов оккупантов, сообщает "Трибун". Отмечается, что последствия будут особенно заметны уже в следующем году, на ситуацию не повлияют даже дожди и снег.

"Знающие люди знают, что осадки уже не смогут как-то повлиять на ситуацию, а бесснежная зима просто ускорит наступление тяжелых экологических последствий, которые жители "Республики" почувствуют на себе уже в 2021 году", – сообщили в соцсети.

В то же время сообщается, что в некоторых реках, например в Ольховке, снова появилась вода, но ее уровень находится на критически низких отметках.

"Уровень воды в Исаакиевском водохранилище продолжает падать – из-за закрытия шахты "Романовская" водоем ежемесячно недополучает полмиллиона кубометров воды. За период с мая по декабрь месяц, Исаковское водохранилище недополучило 3,5 миллиона кубометров воды (9-10% от водохранилища). О критической ситуации с другим водохранилищем – Елизаветинским – мы уже писали. Катастрофа все ближе, часы тикают. П. С. на фото вид на Исаковское с базы отдыха "Дельфин", – говорится в сообщении.

Высохшее озеро в ЛНР Трибун

Напомним, катастрофа с водой наблюдается также и на территории оккупированного Крыма. Ряд крупнейших городов полуострова уже с полгода не имеет стабильного водоснабжения. Ранее об этом умалчивали, однако в последнее время даже оккупанты и прокремлевские СМИ все чаще пишут о том, что Крым на пороге экологической катастрофы из-за пересыхания рек. В частности, без воды остались реки Альма и Черная. Тревожные сообщения начали появляться на сайтах администрации городов, в частности Ялтинской.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото пересохшего Аянского водохранилища в оккупированном Крыму, от которого зависит водоснабжение Симферополя. От некогда полноводного и красивого водоема почти ничего не осталось.