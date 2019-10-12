"Освободили место Януковичу": в сети сообщили о задержании Пушилина в России

В сети обсуждают информацию о вероятном аресте в Москве главаря так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина.

Соответствующий пост появился в Twitter первого Генпрокурора Украины Виктора Шишкина. Он предположил, что якобы арест может быть связан с тем, что террористическая организация нанесла России экономический ущерб. Речь идет о долге Газпрому в 1 миллиард долларов.

"В Москве арестовали Пушилина. Это скромный тайный патриот Украины нанес врагу экономический ущерб такого размера, что даже видавший многое СК России искренне восхитился. Речь идет о деньгах, которые ДНР задолжало "Газпрому" за газ 1 млрд. баксов", - написал Шишкин.

Денис Пушилин

Такая же информация появилась в Twitter Донецкого ресурса "Бывало и лучше"

"Пушилина приняли, ходят слухи", - сказано в сообщении.

В комментариях под постами разгорелась дискуссия. Пользователи отмечают, что внезапный арест главаря "ДНР" может быть связан с тем, что место Пушилина освободили для другого кандидата. Возможно, для кого-то из бывших членов "Партии регионов".

В сети появилась информация об аресте Пушилина

В сети появилась информация об аресте Пушилина

В сети появилась информация об аресте Пушилина

В Москве арестовали Пушилина.

Это скромный тайный патриот Украины нанес врагу экономический ущерб такого размера, что даже видавший многое СК России искренне восхитился.

Речь идет о деньгах, которые ДНР задолжало "Газпрому" за газ 1 млрд. баксов. — Віктор Шишкін наш Президент (@fjfghfg) 11 октября 2019 г.

Пушилин приняли, ходят слухи... — Бывало и лучше... (@ptn_pdr) 11 октября 2019 г.

Ранее OBOZREVATEL писал, что главаря "ДНР" Дениса Пушилина могут уволить с занимаемой должности уже в скором времени, назначив на его место нынешнего "мэра" Горловки Иван Приходько. По словам донецкого блогера Дмитрия Черкасова, российские кураторы недовольны работой Пушилина, его авторитет как лидера "республики" упал даже среди местных наемников.

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