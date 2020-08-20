В сети собрали все фейлы Zoom-встреч в одном видео с котами
Блогеры собрали в одном видео все возможные фейлы Zoom-встреч и продемонстрировали их на примере котиков.
Видеоролик был опубликован на странице в Facebook "Poke My Heart". Он демонстрирует проблемы, которые могут возникнуть перед или во время рабочей конференции в сети Zoom (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Начиная от того, что вы находитесь слишком близко к камере и заканчивая массовкой детей. Какой вы тип человека в Zoom?", – подписали авторы ролика.
Какие проблемы могут возникнуть при ZOOM-конференции:
Вы сидите слишком близко к камере
Из-за плохого вай-фай видео "замерзает"
В кадре внезапно появляются дети
Проблемы со звуком
Неудачная прическа
У вас слишком экстравагантный вид
Вы пытаетесь говорить к 30 людям одновременно
Перекус во время встречи
Перемудрили с задним фоном
Заснули во время встречи
Когда кто-то из членов семьи пытается вас прервать
Цензура
Вы не явились на встречу
Как сообщал OBOZREVATEL, в России блогеры начали устраивать пранки онлайн-уроков: они заходят в видеоконференции, где учителя дистанционно проводят занятия.