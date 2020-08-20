В сети собрали все фейлы Zoom-встреч в одном видео с котами

Ольга Липич Общество 03:00, 20.08.2020

Блогеры собрали в одном видео все возможные фейлы Zoom-встреч и продемонстрировали их на примере котиков.

Видеоролик был опубликован на странице в Facebook "Poke My Heart". Он демонстрирует проблемы, которые могут возникнуть перед или во время рабочей конференции в сети Zoom (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Начиная от того, что вы находитесь слишком близко к камере и заканчивая массовкой детей. Какой вы тип человека в Zoom?", – подписали авторы ролика.

Какие проблемы могут возникнуть при ZOOM-конференции:

  • Вы сидите слишком близко к камере

  • Из-за плохого вай-фай видео "замерзает"

  • В кадре внезапно появляются дети

  • Проблемы со звуком

  • Неудачная прическа

  • У вас слишком экстравагантный вид

  • Вы пытаетесь говорить к 30 людям одновременно

  • Перекус во время встречи

  • Перемудрили с задним фоном

  • Заснули во время встречи

  • Когда кто-то из членов семьи пытается вас прервать

  • Цензура

  • Вы не явились на встречу

Как сообщал OBOZREVATEL, в России блогеры начали устраивать пранки онлайн-уроков: они заходят в видеоконференции, где учителя дистанционно проводят занятия.

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