В сети собрали все фейлы Zoom-встреч в одном видео с котами.

Блогеры собрали в одном видео все возможные фейлы Zoom-встреч и продемонстрировали их на примере котиков.

Видеоролик был опубликован на странице в Facebook "Poke My Heart". Он демонстрирует проблемы, которые могут возникнуть перед или во время рабочей конференции в сети Zoom (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Начиная от того, что вы находитесь слишком близко к камере и заканчивая массовкой детей. Какой вы тип человека в Zoom?", – подписали авторы ролика.

Какие проблемы могут возникнуть при ZOOM-конференции:

Вы сидите слишком близко к камере

Из-за плохого вай-фай видео "замерзает"

В кадре внезапно появляются дети

Проблемы со звуком

Неудачная прическа

У вас слишком экстравагантный вид

Вы пытаетесь говорить к 30 людям одновременно

Перекус во время встречи

Перемудрили с задним фоном

Заснули во время встречи

Когда кто-то из членов семьи пытается вас прервать

Цензура

Вы не явились на встречу

Как сообщал OBOZREVATEL, в России блогеры начали устраивать пранки онлайн-уроков: они заходят в видеоконференции, где учителя дистанционно проводят занятия.

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