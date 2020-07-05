В сети собрали 8 фото, доказывающих существование призраков

Хотя наука не признает существования привидений, некоторые фото, запечатлевшие странные образы, способны убедить в обратном.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям увидеть несколько таких снимков и решить самим, что это – игра света и теней или настоящие призраки.

1. "Призрак Леди Браун"

Самый известный снимок привидений всех времен. Считается, что на нем – привидение жены Чарльза Тауншенда, леди Дороти Тауншенд ("леди Браун"). Супруги жили в Англии в начале 18 века. По легенде, Чарльз подозревал жену в супружеской измене и закрыл ее в дальнем углу дома. Согласно документам, женщина была похоронена в 1726 году.

"Призрак Леди Браун" – самый известный из призраков 24sata.hr

2. Девушка на семейном фото

Этот снимок был сделан в 1930 году в Новой Зеландии. По центру сверху можно заметить истощенную девушку в платье. По словам владелицы фото, ее тетя, жившая в этом доме в 60-70 годах, не раз видела привидение девушки с темными распущенными волосами в белом платье с брошью на талии.

Призрак был замечен на семейном фото 1930 года reddit.com

3. Мужчина в шляпе

Терри Айк Клэнтон сфотографировал своего друга на кладбище Бутхилл. Если присмотреться, на заднем фоне снимка можно заметить фигуру человека в шляпе. По мистическому предположению, это некто, выходящий из-под земли.

Призрак мужчины в шляпе на фото с кладбища 24sata.hr

4. Призраки "Уотертауна"

В декабре 1924 года в результате несчастного случая члены экипажа нефтяного танкера "Уотертаун" отравились парами газа во время чистки грузового отсека и умерли. Это произошло на пути из Нью-Йорка к Панамскому Каналу. По морской традиции их похоронили в море. На следующий день один из членов экипажа заметил их лица в волнах. Образы появлялись на 10 секунд и затем исчезали; их видели и потом. Негатив фото был исследован экспертами на предмет подделки.

Призраки "Уотертауна" были замечены впервые в 1924 году 24sata.hr

5. Зловещая фигура на больничной койке

Человек, который принадлежит это фото, рассказал, что зловещая темная фигура была зафиксирована на мониторе медсестры в больнице, а пациент в постели умер вскоре после этого.

Призрак на больничной койке godlikeproductions.com

6. Жуткое тело

Это фото семьи Куперов было сделано в 1950-х годах. На нем две женщины сидят за обеденным столом, с зажженными свечами и двумя мальчиками на коленях. Но когда фотографию проявили, на ней обнаружилось ужасающее тело, висящее вниз головой.

Жуткое тело обнаружилось на семейном фото после его проявки igotti.net

7. "Призрак" в доме престарелых

Владелец данного фото рассказал, что снимок сделала жительница дома престарелых. Перед этим люди, находившиеся в учреждении, слышали звуки открывающейся и закрывающейся двери, а за 15 минут до того, как был сделан снимок, умер один из пациентов.

"Призрак" в доме престарелых reddit.com

8. Ребенок в разрушенной школе

Владелец данного фото рассказал, что его сделал знакомый парень в старой школе перед тем, как ее должны были снести. "Я вообще не верю в такие вещи. Но я не знаю, как это объяснить, потому что это был сотовый телефон, и я почти уверен, что никто в моем родном городе не знает, как сделать фальшивые фотографии".

Ребенок на фото из старой школы reddit.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть напугал "призрак" на спортплощадке в Индии.