МоваЯзык

Топ-темы:

В сети собрали 8 фото, доказывающих существование призраков

Алина Мельник
Общество
902
На многих фото 'призраки' обнаруживаются после проявления

На многих фото "призраки" обнаруживаются после проявления.

Хотя наука не признает существования привидений, некоторые фото, запечатлевшие странные образы, способны убедить в обратном.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям увидеть несколько таких снимков и решить самим, что это – игра света и теней или настоящие призраки.

1. "Призрак Леди Браун"

Самый известный снимок привидений всех времен. Считается, что на нем – привидение жены Чарльза Тауншенда, леди Дороти Тауншенд ("леди Браун"). Супруги жили в Англии в начале 18 века. По легенде, Чарльз подозревал жену в супружеской измене и закрыл ее в дальнем углу дома. Согласно документам, женщина была похоронена в 1726 году.

"Призрак Леди Браун" – самый известный из призраков

"Призрак Леди Браун" – самый известный из призраков 24sata.hr

2. Девушка на семейном фото

Этот снимок был сделан в 1930 году в Новой Зеландии. По центру сверху можно заметить истощенную девушку в платье. По словам владелицы фото, ее тетя, жившая в этом доме в 60-70 годах, не раз видела привидение девушки с темными распущенными волосами в белом платье с брошью на талии.

Призрак был замечен на семейном фото 1930 года

Призрак был замечен на семейном фото 1930 года reddit.com

3. Мужчина в шляпе

Терри Айк Клэнтон сфотографировал своего друга на кладбище Бутхилл. Если присмотреться, на заднем фоне снимка можно заметить фигуру человека в шляпе. По мистическому предположению, это некто, выходящий из-под земли.

Призрак мужчины в шляпе на фото с кладбища

Призрак мужчины в шляпе на фото с кладбища 24sata.hr

4. Призраки "Уотертауна"

В декабре 1924 года в результате несчастного случая члены экипажа нефтяного танкера "Уотертаун" отравились парами газа во время чистки грузового отсека и умерли. Это произошло на пути из Нью-Йорка к Панамскому Каналу. По морской традиции их похоронили в море. На следующий день один из членов экипажа заметил их лица в волнах. Образы появлялись на 10 секунд и затем исчезали; их видели и потом. Негатив фото был исследован экспертами на предмет подделки.

Призраки "Уотертауна" были замечены впервые в 1924 году

Призраки "Уотертауна" были замечены впервые в 1924 году 24sata.hr

5. Зловещая фигура на больничной койке

Человек, который принадлежит это фото, рассказал, что зловещая темная фигура была зафиксирована на мониторе медсестры в больнице, а пациент в постели умер вскоре после этого.

Призрак на больничной койке

Призрак на больничной койке godlikeproductions.com

6. Жуткое тело

Это фото семьи Куперов было сделано в 1950-х годах. На нем две женщины сидят за обеденным столом, с зажженными свечами и двумя мальчиками на коленях. Но когда фотографию проявили, на ней обнаружилось ужасающее тело, висящее вниз головой.

Жуткое тело обнаружилось на семейном фото после его проявки

Жуткое тело обнаружилось на семейном фото после его проявки igotti.net

7. "Призрак" в доме престарелых

Владелец данного фото рассказал, что снимок сделала жительница дома престарелых. Перед этим люди, находившиеся в учреждении, слышали звуки открывающейся и закрывающейся двери, а за 15 минут до того, как был сделан снимок, умер один из пациентов.

"Призрак" в доме престарелых

"Призрак" в доме престарелых reddit.com

8. Ребенок в разрушенной школе

Владелец данного фото рассказал, что его сделал знакомый парень в старой школе перед тем, как ее должны были снести. "Я вообще не верю в такие вещи. Но я не знаю, как это объяснить, потому что это был сотовый телефон, и я почти уверен, что никто в моем родном городе не знает, как сделать фальшивые фотографии".

Ребенок на фото из старой школы

Ребенок на фото из старой школы reddit.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть напугал "призрак" на спортплощадке в Индии.

новости мираИсторияфотографии
Поделиться в Facebook
  2. Общество