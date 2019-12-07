В сети развенчали ряд мифов, которые распространяются среди пользователей через порноролики.

Подборку сделало издание Insider. Журналисты отметили, что порно в сети нередко воспринимается юзерами как энциклопедия секса. Однако такие ролики не являются достоверным источником знаний, так как являются вымыслом, особенно в сфере, касающейся интимной жизни ЛГБТК+.

По данным Insider, анальный секс без подготовки — это миф. Врачи подтверждают, что изображаемое часто в порно резкое проникновение без прелюдий может быть опасным в реальной жизни.

В сети развенчали главные мифы о порно ISTOCK

Зачастую в порно также культивируется ошибочная идея, будто размер пениса влияет на качество секса, и проникающий секс является наилучшим способом достижения удовольствия.

Также журналисты обратили внимание на унизительное изображение бисексуалов и транссексуалов, которые якобы хотят секса всегда и со всеми подряд.

Многие мифы коснулись лесбийского секса: к примеру, поза "ножницы", которая нередко используется в эротике, на самом деле не распространена в реальной жизни. То же самое касается изображения пар девушек, которые якобы тут же меняют ориентацию, желая заниматься сексом с мужчиной, стоит им встретить "подходящего".

Как писал OBOZREVATEL, серебряная призерка чемпионата Европы по спортивной гимнастике в многоборье и вице-чемпионка мира в вольных упражнениях Верона ван де Лер рассказала о своей карьере в порноиндустрии.

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