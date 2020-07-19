В сети разгорелся спор из-за видео о правильном способе завязывать шнурки

Пользователи поспорили о том, как правильно завязывать шнурки. Pixabay

Пользователи сервиса TikTok поспорили из-за видеоролика о том, как правильно завязывать шнурки.

Так, автор видео, ссылаясь на исследование журналистов The Royal Society, заявляет, что единственный правильный способ – это "стандартный" узел, пишет Daily Mail.

На кадрах ролика видно, как человек сначала завязывает на обуви обычный узел, а потом делает петлю из правого шнурка, опоясывает ее левым, продевает его под петлей и затягивает.

Затем говорится о неправильном, с точки зрения автора, способе завязывания шнурков "заячьи ушки". Якобы это примитивный, детский вариант, при котором шнурки закрепляются затягиванием узла из двух петель. По словам автора ролика, такой узел не продержится более 15 минут.

Пользователи, которые оставили комментарии под видео, по-разному отреагировали на него. Одни согласились с автором ролика, а другие назвали именно его способ завязывания шнурков неправильным.

"Я всегда считал тех, кто использует "заячьи ушки" не способными к логическому мышлению", "Любители "заячьих ушек" кажутся мне странными", "Зачем усложнять жизнь, когда можно просто сделать второй узел из петель над первым?", "Мой личный опыт показал, что "заячьи ушки" держатся дольше", – пишут они.

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