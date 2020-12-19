В сети разгорелся спор из-за дефицитных мандаринов в СССР

Пользователи сети возмущенно отреагировали на снимок времен Советского Союза, которым им решили напомнить о дефиците заграничных фруктов в те времена. На нем мужчина одной рукой держит дочь, а в другой – авоську с мандаринами или апельсинами. При этом девочка будто бы с завистью смотрит на них.

Фото с подписью "Всеми любимые и такие дефицитные мандарины" опубликовали в Facebook-сообществе "Исторические фотографии". Автор поста уточнил, что оно было сделано в 1980 году в Москве.

В комментариях подписчики упрекнули его в том, что он не может отличить мандарины от апельсинов, которые, на самом деле изображены на снимке. Тем ни менее, это навеяло им воспоминания о советском детстве.

Скриншот поста Facebook "Исторические фото"

"Это апельсины. Мандарины в совке были мелкие", "Глупое описание под фотографией, автор в Праге даже мандарин от апельсина отличить не может", "Эти апельсины были с наклейкой Марокко, а на самом деле они из Израиля, но такое слово в СССР было под запретом", "Помню в метро, когда я была ребенком, дядя, сидящий рядом, угостил мандарином. Открыл свой огромный портфель, а там их море", "Ого прикупили! А мне когда-то досталось 2 штуки. Продавец так и кричала очереди: "Больше двух на руки не даем!" – отметили подписчики.

Пользователи подчеркнули, что на фото времен СССР изображены апельсины Facebook "Исторические фото"

Некоторые выразили недовольство вообще словом дефицит и стали заверять, что недостатка апельсинов в СССР не было.

Некоторые пользователи сети утверждают, что в СССР не было дефицита мандаринов Facebook "Исторические фото"

"Апельсины это. Опять у вас и это было в дефиците? Как вас почитаешь, только удивляться, как с голоду не умерли", "В Москве апельсины были. Мандарины реже. Но купить было можно, особо не напрягаясь", "Не мандарины, а апельсины. Мандарины дефицитом не были никогда", – заявили они.

Однако большинство подтвердили, что эти цитрусовые действительно были дефицитными в Союзе. По крайне мере в городах, отдаленных от столичных регионов.

Комментарии пользователей Facebook "Исторические фото"

"Мандарины были только абхазские, только в декабре и под очередь", "А главное – они в авоське, чтоб все соседи видели, что ты несешь", "Да уж, такая авоська апельсинов – это богатство. И ох уж эта убогая детская одежда… До сих пор с ужасом вспоминаю. Мандарины и апельсины только под новый год. И вообще, приличные овощи и фрукты было купить в магазинах практически нереально, только на рынке по заоблачной цене", "Не все жили в Москве. В Караганде были апельсины раз в год: перед Новым годом. Родители работали, стоять часами в очередях за ними не могли, поэтому апельсинка в год. Вот так", "Бананы в детстве ела один раз. Четыре часа в очереди стояли. Достались абсолютно зеленые. Апельсины чаще были, пару раз в году. И очередь поменьше, часа на два", "Мне нравились, на праздники только употребляли", "Мужик видно, что из провинции и не мандарины, а апельсины. В 70-80-е действительно было для регионов редкостью апельсины и бананы, но особо и не переживали!", "Апельсины или мандарины не столь важно, а что только перед Новым годом, цена что-то около 2,50 руб. Если учесть, что 1 руб. примерно 70 грн, то теперь цена была бы 180 грн. Километровые очереди", "Какие апельсины? Вы бы в Горьковской области пожили в 70-80-х. Мои родители слали в посылках гречку родственникам... Так как кроме ужасных макарон и манки там ни черта не было. Про мясо, колбасу, фрукты вообще забудь. Где-то может что-то и было, но в основном все в дефиците", "Помню, отец отстоял длинную очередь за зелеными бананами, которые есть было невозможно. Всей семьей ждали, когда эта связка бананов дозреет, пожелтеет", "Реально были в дефиците", "Всем любителям пломбира и кофе из желудей советую присмотреться к тому, как ребенок на фото смотрит на содержимое этой авоськи. Он, наверное, видит апельсины, реже, чем фотографируется. И, скорее всего, их положат в холодильник и скажут: "Не трогай, это – на Новый год!" А вместо апельсинов вечером почитают стихи: "Мы делили апельсин. Много нас, а он один..." Вам бы сейчас пришло в голову сфотографироваться на фоне очереди с пакетом фруктов?" – рассказали пользователи.

Комментарии пользователей сети Facebook "Исторические фото"

Комментарии подписчиков Facebook "Исторические фото"

Мнение пользователей Facebook "Исторические фото"

Мнение пользователей сети Facebook "Исторические фото"

Реакция пользователей Facebook "Исторические фото"

Реакция пользователей сети Facebook "Исторические фото"

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