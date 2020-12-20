В сети разгорелся спор из-за дефицитных мандаринов в СССР

Пользователи сети возмущенно отреагировали на снимок времен Советского Союза, которым им решили напомнить о дефиците заграничных фруктов в те времена. На нем мужчина одной рукой держит дочь, а в другой – авоську с мандаринами или апельсинами. При этом девочка будто бы с завистью смотрит на них.

Фото с подписью "Всеми любимые и такие дефицитные мандарины" опубликовали в Facebook-сообществе "Исторические фотографии". Автор поста уточнил, что оно было сделано в 1980 году в Москве.

В комментариях подписчики упрекнули его в том, что он не может отличить мандарины от апельсинов, которые, на самом деле изображены на снимке. Тем ни менее, это навеяло им воспоминания о советском детстве.

"Это апельсины. Мандарины в совке были мелкие", "Глупое описание под фотографией, автор в Праге даже мандарин от апельсина отличить не может", "Эти апельсины были с наклейкой Марокко, а на самом деле они из Израиля, но такое слово в СССР было под запретом", "Помню в метро, когда я была ребенком, дядя, сидящий рядом, угостил мандарином. Открыл свой огромный портфель, а там их море", "Ого прикупили! А мне когда-то досталось 2 штуки. Продавец так и кричала очереди: "Больше двух на руки не даем!" – отметили подписчики.

Некоторые выразили недовольство вообще словом дефицит и стали заверять, что недостатка апельсинов в СССР не было.

"Апельсины это. Опять у вас и это было в дефиците? Как вас почитаешь, только удивляться, как с голоду не умерли", "В Москве апельсины были. Мандарины реже. Но купить было можно, особо не напрягаясь", "Не мандарины, а апельсины. Мандарины дефицитом не были никогда", – заявили они.

Однако большинство подтвердили, что эти цитрусовые действительно были дефицитными в Союзе. По крайне мере в городах, отдаленных от столичных регионов.

"Мандарины были только абхазские, только в декабре и под очередь", "А главное – они в авоське, чтоб все соседи видели, что ты несешь", "Да уж, такая авоська апельсинов – это богатство. И ох уж эта убогая детская одежда… До сих пор с ужасом вспоминаю. Мандарины и апельсины только под новый год. И вообще, приличные овощи и фрукты было купить в магазинах практически нереально, только на рынке по заоблачной цене", "Не все жили в Москве. В Караганде были апельсины раз в год: перед Новым годом. Родители работали, стоять часами в очередях за ними не могли, поэтому апельсинка в год. Вот так", "Бананы в детстве ела один раз. Четыре часа в очереди стояли. Достались абсолютно зеленые. Апельсины чаще были, пару раз в году. И очередь поменьше, часа на два", "Мне нравились, на праздники только употребляли", "Мужик видно, что из провинции и не мандарины, а апельсины. В 70-80-е действительно было для регионов редкостью апельсины и бананы, но особо и не переживали!", "Апельсины или мандарины не столь важно, а что только перед Новым годом, цена что-то около 2,50 руб. Если учесть, что 1 руб. примерно 70 грн, то теперь цена была бы 180 грн. Километровые очереди", "Какие апельсины? Вы бы в Горьковской области пожили в 70-80-х. Мои родители слали в посылках гречку родственникам... Так как кроме ужасных макарон и манки там ни черта не было. Про мясо, колбасу, фрукты вообще забудь. Где-то может что-то и было, но в основном все в дефиците", "Помню, отец отстоял длинную очередь за зелеными бананами, которые есть было невозможно. Всей семьей ждали, когда эта связка бананов дозреет, пожелтеет", "Реально были в дефиците", "Всем любителям пломбира и кофе из желудей советую присмотреться к тому, как ребенок на фото смотрит на содержимое этой авоськи. Он, наверное, видит апельсины, реже, чем фотографируется. И, скорее всего, их положат в холодильник и скажут: "Не трогай, это – на Новый год!" А вместо апельсинов вечером почитают стихи: "Мы делили апельсин. Много нас, а он один..." Вам бы сейчас пришло в голову сфотографироваться на фоне очереди с пакетом фруктов?" – рассказали пользователи.

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