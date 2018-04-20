В Украине вспыхнул скандал из-за детской книги "Про это": в МОЗ ответили

В сети появилась информация, что в украинских школах в первом классе вводят в процесс обучения книгу о сексуальном воспитании "Откровенный разговор про "это".
Книга позиционируется как первый учебник о сексе для ребенка.
В описании определен возраст ребенка: от 3 до 5 лет, от 6 до 8 лет, от 9 до 12 лет. Также указывается, что "книга предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста".
В частности, в книге есть раздел о сексуальном влечении, где рассказывается о гетеросексуальных и гомосексуальных отношениях.
В то же время, в сети пользователи сообщают, что эта книга была рекомендована школам в МОЗ.
"Ну я, допустим, против такой информации в детстве и уроки сексуального образования начинала класса с 7-го. Увы у нас их не было и многое потом для меня было стрессом", - написала в комментариях к записи Анна Клим.
Эта ситуация обсуждалась в пятницу, 20 апреля, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Народный депутат Олег Мусий поинтересовался, почему в школах изучается книга "Про это" и какое отношение имеет к этому Министерство образования.
страница из книги
inforesist.org
По его словам, книга является "популяризацией гомосексуализма в детском возрасте и развращения малолетних".
страница из книги
inforesist.org
Он не уточнил, откуда у него информация о том, что эти книги читают в школах детям.
"МОН не имеет никакого отношения к этой книге и никогда не рекомендовало ее для учебного процесса", - ответила нардепу министр науки и образования Лилия Гриневич.
страница из книги
inforesist.org
Она добавила, что на книге не указано о рекомендациях МОЗ.
Гриневич также отметила, что "эта книга уже второй раз переиздается в Украине. Впервые ее издали в 2008 году. Это иностранное издание".
страница из книги
inforesist.org
Как сообщал "Обозреватель", известный репер Потап написал книгу для детей на украинском языке.