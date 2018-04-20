В Украине вспыхнул скандал из-за детской книги "Про это": в МОЗ ответили

В сети появилась информация, что в украинских школах в первом классе вводят в процесс обучения книгу о сексуальном воспитании "Откровенный разговор про "это".

Книга позиционируется как первый учебник о сексе для ребенка.

В описании определен возраст ребенка: от 3 до 5 лет, от 6 до 8 лет, от 9 до 12 лет. Также указывается, что "книга предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста".

В частности, в книге есть раздел о сексуальном влечении, где рассказывается о гетеросексуальных и гомосексуальных отношениях.

В то же время, в сети пользователи сообщают, что эта книга была рекомендована школам в МОЗ.

"Ну я, допустим, против такой информации в детстве и уроки сексуального образования начинала класса с 7-го. Увы у нас их не было и многое потом для меня было стрессом", - написала в комментариях к записи Анна Клим.

Эта ситуация обсуждалась в пятницу, 20 апреля, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Народный депутат Олег Мусий поинтересовался, почему в школах изучается книга "Про это" и какое отношение имеет к этому Министерство образования.

страница из книги inforesist.org

По его словам, книга является "популяризацией гомосексуализма в детском возрасте и развращения малолетних".

страница из книги inforesist.org

Он не уточнил, откуда у него информация о том, что эти книги читают в школах детям.

"МОН не имеет никакого отношения к этой книге и никогда не рекомендовало ее для учебного процесса", - ответила нардепу министр науки и образования Лилия Гриневич.

страница из книги inforesist.org

Она добавила, что на книге не указано о рекомендациях МОЗ.

Гриневич также отметила, что "эта книга уже второй раз переиздается в Украине. Впервые ее издали в 2008 году. Это иностранное издание".

страница из книги inforesist.org

Как сообщал "Обозреватель", известный репер Потап написал книгу для детей на украинском языке.