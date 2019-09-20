"Все будет страврида": в сети разгорелись споры из-за переименования Крыма

В сети до сих пор не утихает ажиотаж среди крымчан по поводу инициативы о переименовании оккупированного украинского полуострова.

Бурные дискуссии разгорелись в Facebook и Twitter и разделили пользователей на два лагеря – одни поддерживают популистическую идею, а другие высмеивают ее из-за нелепости.

Как ни странно, главным противником переименования стал главарь оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов.

"Подобные инициативы не нужны и не актуальны. В 2014 году на родину – в Российскую Федерацию – "вернулась" Республика Крым. Это название мы должны сохранить. Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах. Давайте заниматься делом", – написал он, оправдывая захват украинской территории Россией.

Сторонники оккупации поддержали его в комментариях под постом, отметив, что не видят для полуострова другого названия, кроме Крыма.

"Наш Крым и не иначе", "Согласен! Хватит дебилизмом заниматься. Автора выпороть возле совмина", "Я за Крым! И этот вопрос закрыт!", "Глупости. Какая Таврида? Только Крым", "Даааа, с креативом в названиях у нас туго. Форум Таврида, трасса Таврида, Крым – Таврида. Все будет ставрида", – пишут они.

Крым "24 канал"

Вместе с тем, среди фанатов "русского мира" в Крыму нашлись и те, кто выступил за переименование в Тавриду. Поддавшись кремлевской пропаганде, они заявили, что это еще раз подтвердит имперский статус России.

"Я поддерживаю название "Таврида". В Таврике крестился Владимир, в Тавриде утверждалась Россия. В Крыму утверждалась только Турция", "Это Таврида", "Первая республика называлась Таврида, на ЖД техникуме даже мемориальная доска по этому поводу висит!" – приводят странные аргументы в комментариях.

Что касается проукраински настроенных крымчан, то они восприняли клич оккупантов-популистов с насмешкой и затроллили их.

"Раз пошел такой греческий гамбит, предлагаю и южной части нынешней Раши вернуть "историческое" название – Скифия. А так, как на карте вообще не существует центральных и северных частей собственно самой Раши, то правильней будет страну именовать Арстией – от греческого слова ἀχανές – пустота. Заодно и административно-территориальное деление в Арстии пересмотреть в пользу Сатрапии. Согласитесь – намного помпезнее будет звучать: Сатрап Арстии Аксенис таврический. Или глава страны – Тиран Арстии Путинисис", – пишет Эдем Дудаков.

"Мутят вбросом. Минимально – отвлекают от д*пы. Максимально – заметают следы, переоформляют краденое", – отметили в популярном блоге RoksolanaToday&Крым25%.

Третий пункт"глубокое недоумение"-50%

Мутят вбросом

Минимально-отвлекают от дупы

Максимально-заметают следы-переоформляют краденое pic.twitter.com/As1eI3TspM — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 17, 2019

"Грициан Таврический был? Был. А татары таврические слабо, будем татары крымскотавричечкие или наоборот? Жесть", – продолжают смеяться крымчане в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

так называемый вице-премьер "правительства" оккупированного Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым – Тавриду.

Ее предложил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус. Он считает, что это укрепит "российский статус полуострова".

Ранее нелепую идею продвигал скандальный российский политик Владимир Жириновский.

Однако первый глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что оккупанты не имеют права делать это.

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