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20 сентября • обновлено в 10:50
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"Все будет страврида": в сети разгорелись споры из-за переименования Крыма

1.1т Читать материал на украинском

В сети до сих пор не утихает ажиотаж среди крымчан по поводу инициативы о переименовании оккупированного украинского полуострова.

Бурные дискуссии разгорелись в Facebook и Twitter и разделили пользователей на два лагеря – одни поддерживают популистическую идею, а другие высмеивают ее из-за нелепости.

Как ни странно, главным противником переименования стал главарь оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов.

"Подобные инициативы не нужны и не актуальны. В 2014 году на родину – в Российскую Федерацию – "вернулась" Республика Крым. Это название мы должны сохранить. Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах. Давайте заниматься делом", – написал он, оправдывая захват украинской территории Россией.

Сторонники оккупации поддержали его в комментариях под постом, отметив, что не видят для полуострова другого названия, кроме Крыма.

"Наш Крым и не иначе", "Согласен! Хватит дебилизмом заниматься. Автора выпороть возле совмина", "Я за Крым! И этот вопрос закрыт!", "Глупости. Какая Таврида? Только Крым", "Даааа, с креативом в названиях у нас туго. Форум Таврида, трасса Таврида, Крым – Таврида. Все будет ставрида", – пишут они.

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"Все будет страврида": в сети разгорелись споры из-за переименования Крыма

"Все будет страврида": в сети разгорелись споры из-за переименования Крыма

"Все будет страврида": в сети разгорелись споры из-за переименования Крыма

Крым

Крым

"24 канал"

Вместе с тем, среди фанатов "русского мира" в Крыму нашлись и те, кто выступил за переименование в Тавриду. Поддавшись кремлевской пропаганде, они заявили, что это еще раз подтвердит имперский статус России.

"Я поддерживаю название "Таврида". В Таврике крестился Владимир, в Тавриде утверждалась Россия. В Крыму утверждалась только Турция", "Это Таврида", "Первая республика называлась Таврида, на ЖД техникуме даже мемориальная доска по этому поводу висит!" – приводят странные аргументы в комментариях.

"Все будет страврида": в сети разгорелись споры из-за переименования Крыма

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Что касается проукраински настроенных крымчан, то они восприняли клич оккупантов-популистов с насмешкой и затроллили их.

"Раз пошел такой греческий гамбит, предлагаю и южной части нынешней Раши вернуть "историческое" название – Скифия. А так, как на карте вообще не существует центральных и северных частей собственно самой Раши, то правильней будет страну именовать Арстией – от греческого слова ἀχανές – пустота. Заодно и административно-территориальное деление в Арстии пересмотреть в пользу Сатрапии. Согласитесь – намного помпезнее будет звучать: Сатрап Арстии Аксенис таврический. Или глава страны – Тиран Арстии Путинисис", – пишет Эдем Дудаков.

"Мутят вбросом. Минимально – отвлекают от д*пы. Максимально – заметают следы, переоформляют краденое", – отметили в популярном блоге RoksolanaToday&Крым25%.

"Грициан Таврический был? Был. А татары таврические слабо, будем татары крымскотавричечкие или наоборот? Жесть", – продолжают смеяться крымчане в комментариях.

"Все будет страврида": в сети разгорелись споры из-за переименования Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • так называемый вице-премьер "правительства" оккупированного Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым – Тавриду.

  • Ее предложил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус. Он считает, что это укрепит "российский статус полуострова".

  • Ранее нелепую идею продвигал скандальный российский политик Владимир Жириновский.

  • Однако первый глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что оккупанты не имеют права делать это.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Селяне,вас это иппет,как назовем?Посапывайте в 2 дырочки.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А вот прекрасный сад и великолепный дворец в великом, славном и благословенном Санкт-Петербурге называются Таврические. И многие ли из пишущих здесь там были?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Рагули, хоть "Крым", хоть "Таврида", хоть "Крым - Таврида", всё - одно - не ваше ...
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