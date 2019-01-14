В сети рассказали про ложь и правду о Гриценко

В сети разгорелись споры относительно кандидата в президенты, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Пользователи сети обсуждали присутствие политика во время основных событий на Майдане в 2014 году.

"Гриценко не мой кандидат. Но это вовсе не означает, что есть между нами какие-то цивилизационные различия. Это я сейчас смотрю заказаху на Zik, где его назвали "нерешительным майдановцем", поэтому просто уточню - в самую страшную ночь Майдана с 18 на 19 февраля 2014 года я его видел последним из политиков где-то в 4 утра. Одного. Никаких комендантов, лидеров сцены, депутатов на это время не было. Наверное, уже были контужены. Не люблю лжи", - написал в Facebook Павел Москаленко.

Под постом разгорелась дискуссия относительно был ли Гриценко на Майдане в ту ночь или нет. Многие поддерживали политика, отмечая что он был со всеми активистами в толпе.

"Тоже не мой. Но действительно не пиарился там", "Да, могу подтвердить", "Видел его там в 19-20 числах вечера", "У меня где-то фотки есть с ним. В смысле - я его фоткал в окружении людей", – писали в поддержку Гриценко.

Анатолий Гриценко gp.org.ua

Другие же пользователи отмечали, что Гриценко не было во время основных событий на Майдане. К тому же после он якобы уехал на отдых за рубеж.

"И в отпуск успел съездить в январе. Тоже, просто факт", "Не было его там. 18 февраля где-то около 5-и часов вечера совпадение на глазах у моей жены. А женщина с дочерью были до 4 утра", "Я тогда все время читала "Украинскую правду", в редакции которой Гриценко, когда шел Майдан, часто сидел и писал советы. А в тот день, он сам рассказал, что поехал в горы снимать стресс, катаясь на лыжах. Мне кажется, что в Италию", – писали в сети.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал, 11 января произошло выдвижение первого из потенциальных фаворитов предстоящих президентских выборов – Анатолия Гриценко.

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