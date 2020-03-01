В сети распространили фейк о гибели украинского военного

В сети распространили фейк о том, что якобы 1 марта на Донбассе во время вражеского обстрела погиб львовянин Игорь Гавриляк.

Так пользователь Александр Савченко в Facebook написал, что на самом деле солдат Гавриляк сейчас находится дома в отпуске. Он добавил, что фото, которое опубликовали СМИ, было действительно сделано в городе Золотом, но три года назад. Оказалось, что с ним связался сам военный. Он был шокирован тем, что в интернете распространяется информация о его "гибели".

Савченко добавил, что Гавриляк не является военнослужащим 72 ОМБр, о чем писали в СМИ.

"Прошу всех друзей и знакомых успокоиться и опровергнуть данную информацию везде, где только ее увидите, а также распространить данное сообщение. Он не военнослужащий 72 ОМБр и никогда им не был. Возраст его также не соответствует действительности. Данное фото сделано в 2017 году в г.Золотое, Попаснянского района, возможно потому враждебные пропагандисты назвали данную локацию его "местом гибели", – сказано в сообщении.

Отметим, что сам Гавриляк распространил на своей странице сообщение Савченко.

Напомним, первым информацию о том, что на Донбассе в районе Попасной якобы погиб военнослужащий Гавриляк, появилась на странице в Facebook председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.

"В районе Попасной, что на Луганщине, погиб контрактник из 72-й бригады Черных запорожцев – Игорь Васильевич Гавриляк, 1986 года рождения. Сочувствие родителям воина – Василию и Оксане. Игорь стал 313 военнослужащим, уроженцем Львовской области, который погиб на восточном фронте", – написал он.

После публикации информацию подхватили украинские СМИ.

Как писал OBOZREVATEL, террористы РФ жестко поплатились за гибель защитников Украины. В феврале российско-оккупационные войска только по подтвержденным данным понесли огромные потери на Донбассе : 38 убитых и 44 раненых.

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