Главная Новости
1 марта • обновлено в 20:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В сети распространили фейк о гибели украинского военного

2.1т
Читать материал на украинском

В сети распространили фейк о том, что якобы 1 марта на Донбассе во время вражеского обстрела погиб львовянин Игорь Гавриляк.

Так пользователь Александр Савченко в Facebook написал, что на самом деле солдат Гавриляк сейчас находится дома в отпуске. Он добавил, что фото, которое опубликовали СМИ, было действительно сделано в городе Золотом, но три года назад. Оказалось, что с ним связался сам военный. Он был шокирован тем, что в интернете распространяется информация о его "гибели".

Савченко добавил, что Гавриляк не является военнослужащим 72 ОМБр, о чем писали в СМИ.

В сети распространили фейк о гибели украинского военного

"Прошу всех друзей и знакомых успокоиться и опровергнуть данную информацию везде, где только ее увидите, а также распространить данное сообщение. Он не военнослужащий 72 ОМБр и никогда им не был. Возраст его также не соответствует действительности. Данное фото сделано в 2017 году в г.Золотое, Попаснянского района, возможно потому враждебные пропагандисты назвали данную локацию его "местом гибели", – сказано в сообщении.

Отметим, что сам Гавриляк распространил на своей странице сообщение Савченко.

Напомним, первым информацию о том, что на Донбассе в районе Попасной якобы погиб военнослужащий Гавриляк, появилась на странице в Facebook председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.

"В районе Попасной, что на Луганщине, погиб контрактник из 72-й бригады Черных запорожцев – Игорь Васильевич Гавриляк, 1986 года рождения. Сочувствие родителям воина – Василию и Оксане. Игорь стал 313 военнослужащим, уроженцем Львовской области, который погиб на восточном фронте", – написал он.

После публикации информацию подхватили украинские СМИ.

Как писал OBOZREVATEL, террористы РФ жестко поплатились за гибель защитников Украины. В феврале российско-оккупационные войска только по подтвержденным данным понесли огромные потери на Донбассе : 38 убитых и 44 раненых.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
4
Смешно
4
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Исправим...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги