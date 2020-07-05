В сети провели параллель между "обнулением" Путина и судьбой Гитлера: показательное фото

В сети показали архивное фото 1937 года, запечатлевшее массовый митинг в поддержку Гитлера.

При этом пользователи, отреагировавшие на снимок, провели параллель между судьбой лидера нацистов и "обнулением" президента России Владимира Путина. Фото было опубликовано в аккаунте Մιtαuskαs в Twitter.

"Германия, 1937 год. Митинг в поддержку Гитлера. Самый массовый митинг за всю историю. Ликование и восторг сторонников вождя. Им кажется, что Гитлер – это навсегда, это навечно. Спустя восемь лет все это стадо будет клясться, что "никогда не поддерживало своего фюрера", – гласит подпись к снимку.

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В комментариях пользователи отметили, что фото напоминает им современную Россию.

"Да, правильно говорят что РФ фашизм (нацизм) не победила, а усыновила и продолжает кормить и развивать", "Крымнаш вспомни", "Кто-нибудь знает, как будет "Обнуляй и властвуй" на латыни?", "То, что немцы делали 13-14 лет, русские оккупанты делают уже столетия", – пишут пользователи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин поблагодарил россиян за "обнуление": в сети лидера обозвали "жуликом".