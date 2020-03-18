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18 марта • обновлено в 11:14
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В сети предупредили о мошенниках из-за коронавируса в Украине

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В связи с распространением коронавируса на территории Украины активизировались мошенники, которые орудуют якобы под предлогом проверки на COVID-19.

Такую информацию начали распространять в группах для родителей школьников. Там предупредили, что на "хайповой" теме оживилось море мошенников, и, вероятнее всего, их будет еще больше (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Так, в сообщении, которое отправили родителям, пояснили, что мошенники под предлогом проверки на коронавирус якобы усыпляют подростков и стариков и обносят квартиры.

В сети предупредили о мошенниках из-за коронавируса в Украине

В сети предупредили о мошенниках из-за коронавируса в Украине

"Будьте внимательны: спрашивайте удостоверение людей в защитных костюмах, которые стучатся к вам домой. Спрашивайте, из какой они организации (узнайте ее номер в интернете) и прежде, чем открыть дверь, позвоните в нее и узнайте, действительно ли их направили к вам", – посоветовали в сети.

"Друзья, это очень важная информация, которая может спасти не один кошелек или жизнь. Пожалуйста, разошлите ее всем своим родственникам, друзьям и коллегам.

И предупредите их, чтобы были бдительны. Дальше на поприще этой пандемии будет появляться все больше и больше мошенников", – сказано в сообщении.

Усыпляют стариков и детей: в сети предупредили о мошенниках из-за коронавируса в Украине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция опровергла информацию о том, что родителей якобы будут штрафовать, если их детей заметят на улице.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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