Опубликовано свежее видео с места падения Ан-26: перед Чугуевом толпы и пробки

Марина Погорилко Общество 17:09, 26.09.2020 Обновлено: 17:35, 26.09.2020

В сети появилось свежее видео с места падения самолета Ан-26 ЗСУ под Чугуевом Харьковской области.

Ролик, снятый очевидцами, был опубликован в Telegram Netipichyi_Kharkov. На кадрах видна огромная пробка на подъезде к месту крушения самолета.

Очевидцы запечатлели на видео большое количество автомобилей, автобусов, военных машин, пожарных, полицейских, а также много людей.

"Место падения самолёта, пробка перед Чугуевом", – кратко прокомментировали видео.

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