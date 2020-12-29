В сети появились стикеры с украинской мозаикой СССР. Фото

В популярных среди мессенджерах появились новые стикеры с изображениями, выполненными в стиле украинской мозаики периода Советского Союза.

Скачать оригинальные наклейки можно по ссылке Ukrainian mosaics в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что стикеры разработала дизайнер Ирина Романская на основе Facebook-проекта фотографа Евгения Никифорова "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics".

Наклейки являются осовремененным отражением реальных мозаичных картин, которые когда-то были созданы украинскими мастерами на стенах или в помещениях тех или иных зданий.

Стикеры с украинской советской мозаикой Telegram Ukrainian mosaics

Отметим, что Никифоров также является автором книги на английском языке "Ukraine. Art for Architecture" об украинской мозаике в СССР.

Стикеры с украинской мозаикой времен СССР Telegram Ukrainian mosaics

В аннотации к изданию отмечается, что в те времена, когда сфера украинского искусства регулировалась советскими институтами, местные художники из сферы монументально декоративного искусства работали на грани между партийной пропагандой и творческим экспериментом. Тогда как сейчас украинские мозаики советского периода исключены из архитектурного контекста страны буквально и метафорически, как известно, из-за действия закона о декоммунизации.

Новые стикеры в стиле украинской мозаики времен СССР Telegram Ukrainian mosaics

"Произведения искусства снимают из зданий, специально для которых они были созданы, и осуждают как предметы идеологии, не имеющие никакой ценности. Кроме того, мозаики фактически не признаются как объекты искусства, что делает их беззащитными перед процессом декоммунизации", – объясняет автор идею создания книги с мозаиками.

Предлагаем посмотреть некоторые фото из этого издания, больше их можно увидеть в Instagram проекту.

Детский сад, Херсонская область, Украина. Фрагмент мозаики неизвестного художника, керамическая мозаика Instagram ukrainianmosaics

Автобусная остановка Чабанское, Одесская область, Украина. Фрагмент мозаики неизвестного автора, керамическая мозаика Instagram ukrainianmosaics

Дом культуры, Новая Чернорудка, Житомирская область, Украина. Фрагмент мозаики Пухи И. Г., 1975 г., смальтовая мозаика, керамическая мозаика Instagram ukrainianmosaics

Пожарная станция, Полонное, Украина. Фрагмент мозаики неизвестного автора, керамическая плитка Instagram ukrainianmosaics

Дом культуры, Каиры, Херсонская область, Украина. Фрагмент мозаики неизвестного художника, керамическая мозаика Instagram ukrainianmosaics

Черкасский государственный технологический университет, г. Черкаси, Украина. Фрагмент мозаики неизвестного автора, 1970-е Instagram ukrainianmosaics

Автобусная остановка Приморское, Одесская область, Украина. Фрагмент мозаики неизвестного автора, керамическая мозаика Instagram ukrainianmosaics

Детский сад, Киев, Украина. Фрагмент мозаики неизвестного художника, смальта Instagram ukrainianmosaics

Стадион, Гребенка, Украина. Фрагмент мозаики неизвестного художника, 1986, цветная смальта Instagram ukrainianmosaics

Строительство, Пирятин, Украина. Фрагмент мозаики неизвестного художника, керамическая плитка Instagram ukrainianmosaics

Дворец детей и юношества, Киев, Украина. Фрагмент мозаики "О песни мои. Посвящение Марии Примаченко" Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко, 1963-1968 гг., цветная смальта, рельеф, керамика, шамот, гранит Instagram ukrainianmosaics

Дворец детей и юношества, фонтан, Киев, Украина. Фрагмент мозаики "Звезды и созвездия" Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко, 1963-1965 гг., цветной бетон, рельеф, керамика Instagram ukrainianmosaics

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали туристические плакаты 1930-х лет СССР об Украине. Изображения на них мест для посещения туристами очень контрастировали с реальным видом.