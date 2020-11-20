В сети появились фото "марсианских пейзажей" в Украине

Мирослав Семенюк Общество 05:20, 20.11.2020

Куяльницкий лиман к северу от Одессы сняли с высоты птичьего полета.

На фото с квадрокоптера, которые опубликовал в Facebook Виталий Милевич, Куяльник напоминает пейзажи с поверхности планеты Марс (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"На Куяльнике нет птиц, проводов, антенн, людей и вообще ничего. Только соль, столбики, розовая вода и марсианские пейзажи. Кайф", – написал он.

Facebook Виталия Милевича
Facebook Виталия Милевича
Facebook Виталия Милевича
Facebook Виталия Милевича
Facebook Виталия Милевича
Facebook Виталия Милевича
Facebook Виталия Милевича
Facebook Виталия Милевича
Facebook Виталия Милевича
Facebook Виталия Милевича
Facebook Виталия Милевича
Facebook Виталия Милевича
Facebook Виталия Милевича

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Куяльницкий лиман окрасился в розовый цвет, в то же время берега водоема стали белыми.

Позднее стало известно, что Куяльницкому лиману грозит экологическая катастрофа.

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