В сети появилась информация, что от COVID-19 умер "экс-министр ЛНР" Юрий Дерский

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Дерский якобы скончался от осложнение коронавируса

В интернете всплыла информация о смерти от коронавируса бывшего так называемого министра культуры террористического формирования "ЛНР" Юрия Дерского.

Об этом сообщил бывший руководитель Луганской областной телекомпании и экс-депутат Луганского облсовета Андрей Шаповалов.

Сергей Дерский был "министром культуры ЛНР".

"Говорят, сегодня в Луганске умер Юрий Дерский… пневмония", – написал он на своей странице в Facebook.

Facebook Андрея Шаповалова.

Как уточнил пользователь Сергей Дорожный, смерть якобы наступила от осложнений, вызванных коронавирусом.

"Слухи. Сообщают, что откинул копыта бывший министр культуры "ЛНР" Юрий Дерский. И, может, даже от короны", – отметил он в Twitter.

Twitter Сергея Дорожного.
Дерский находится в базе данных "Миротворца".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году Дерского в Луганске ограбили неизвестные мародеры. Тогда он жаловался на беззаконие в "ЛНР" и взывал к справедливости украинского законодательства.

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