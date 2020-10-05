В сети появилась информация, что от COVID-19 умер "экс-министр ЛНР" Юрий Дерский

В интернете всплыла информация о смерти от коронавируса бывшего так называемого министра культуры террористического формирования "ЛНР" Юрия Дерского.

Об этом сообщил бывший руководитель Луганской областной телекомпании и экс-депутат Луганского облсовета Андрей Шаповалов.

"Говорят, сегодня в Луганске умер Юрий Дерский… пневмония", – написал он на своей странице в Facebook.

Как уточнил пользователь Сергей Дорожный, смерть якобы наступила от осложнений, вызванных коронавирусом.

"Слухи. Сообщают, что откинул копыта бывший министр культуры "ЛНР" Юрий Дерский. И, может, даже от короны", – отметил он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году Дерского в Луганске ограбили неизвестные мародеры. Тогда он жаловался на беззаконие в "ЛНР" и взывал к справедливости украинского законодательства.