В сети поспорили о нищете в СССР из-за фото девушки в бумажной шляпе
Пользователи сети посчитали доказательством нищеты в Советском Союзе фотографию улыбающейся девушки в шляпе из газеты.
Люди заявили, якобы у советских граждан просто не хватало денег на нормальный головной убор. Снимок, под которым разгорелась дискуссия, опубликован в Twitter "Исторические Фото".
"Девушка в шляпе из газеты. Забытое искусство. Хабаровск. СССР. 1970-е. Фотограф Дин Конгер", – говорится в подписи к нему.
В комментариях под фото подписчики указали на то, что девушка была именно в сделанном из газеты головном уборе, поскольку люди в СССР в большинстве были бедными.
"В какой нищете мы жили", "Нищета и не такое выдумает", "Нормальных шляп в совке не делали", "Приходилось заниматься оригами", "Это дефицит товаров народного потребления", "Теперь и газет нет, и СССР, и улыбающихся", – пишут юзеры.
При этом другие отметили, что газеты в целом были достаточно важным предметом в Советском Союзе.
"Для маляров это было спасение", "На ней (газете. – Ред.) еще селедку резали, хлеб, огурчики-помидорчики, сало и т. д… Короче, универсальная вещь была в СССР", "Сейчас формат газет уменьшили... Из них головной убор не сконструируешь!" – отметили пользователи.
Некоторые вовсе подчеркнули, что увидели на фото не нищету СССР, а красивую девушку, возможно, модель на обложка советского журнала" Крестьянка".
"Очень красивая девушка", "Судя по купальнику, укладке и макияжу, это не случайная девушка, а модель", "И все натуральное... просто и красиво", – добавили в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер назвал настоящую причину бедности и нищеты населения в Советском Союзе.