В сети поспорили о нищете в СССР из-за фото девушки в бумажной шляпе

Фото девушки в шляпе из газеты посчитали доказательством нищеты в СССР.

Пользователи сети посчитали доказательством нищеты в Советском Союзе фотографию улыбающейся девушки в шляпе из газеты.

Люди заявили, якобы у советских граждан просто не хватало денег на нормальный головной убор. Снимок, под которым разгорелась дискуссия, опубликован в Twitter "Исторические Фото".

"Девушка в шляпе из газеты. Забытое искусство. Хабаровск. СССР. 1970-е. Фотограф Дин Конгер", – говорится в подписи к нему.

В комментариях под фото подписчики указали на то, что девушка была именно в сделанном из газеты головном уборе, поскольку люди в СССР в большинстве были бедными.

Девушка в шляпе из газеты в СССР (Twitter "Исторические Фото")

"В какой нищете мы жили", "Нищета и не такое выдумает", "Нормальных шляп в совке не делали", "Приходилось заниматься оригами", "Это дефицит товаров народного потребления", "Теперь и газет нет, и СССР, и улыбающихся", – пишут юзеры.

При этом другие отметили, что газеты в целом были достаточно важным предметом в Советском Союзе.

"Для маляров это было спасение", "На ней (газете. – Ред.) еще селедку резали, хлеб, огурчики-помидорчики, сало и т. д… Короче, универсальная вещь была в СССР", "Сейчас формат газет уменьшили... Из них головной убор не сконструируешь!" – отметили пользователи.

Скриншот сообщения (Twitter "Исторические Фото")

Некоторые вовсе подчеркнули, что увидели на фото не нищету СССР, а красивую девушку, возможно, модель на обложка советского журнала" Крестьянка".

"Очень красивая девушка", "Судя по купальнику, укладке и макияжу, это не случайная девушка, а модель", "И все натуральное... просто и красиво", – добавили в комментариях.

Комментарии пользователей (Twitter "Исторические Фото")

Комментарии пользователей (Twitter "Исторические Фото")

Комментарии пользователей (Twitter "Исторические Фото")

Комментарии пользователей (Twitter "Исторические Фото")

Комментарии пользователей (Twitter "Исторические Фото")

Комментарии пользователей (Twitter "Исторические Фото")

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер назвал настоящую причину бедности и нищеты населения в Советском Союзе.