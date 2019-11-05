"До войны так не было!" В сети показали ужасы "русского мира" на Донбассе

В сети показали очередное доказательство того, что Донбасс приходит в упадок после оккупации территорий Россией и ее наемниками. Например, ранее оживленный поселок городского типа Криничная полностью зарос кустами и сорняками, среди местных жителей там остались только две бабушки.

Соответствующее видео с разбитого населенного пункта опубликовал на своей странице в Twitter блогер Иосиф Пиночет (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Процветающая Криничная. Улица им. Шевченко. В этом доме сейчас еще живут две бабушки. До войны не было пустых и разбитых квартир", — отметил он.

В сети показали жуткие кадры очередного ''мертвого'' поселка в ''ДНР'' Скриншот из видео

При этом в комментариях блогер отметил, что поселок не пострадал от обстрелов. Такая картина образовалась в Криничной, поскольку люди покинули свои дома, а мародеры попросту разграбили и разбили их.

"А сюда прилетало?" — в частности, спросил в комментарии журналист Денис Казанский.

Ранее оживленный поселок городского типа Криничная полностью зарос кустами и сорняками, среди местных жителей там остались только две бабушки Скриншот из видео

"Это другая сторона. ВСУ были с противоположной — в 5-6 км... Там не было вообще никого и ничего не прилетало. Просто люди бросили квартиры", — ответил на это автор поста.

Скриншот twitter.com/Jose_Pinoche

Процветающая Криничная.

Улица им. Шевченко. В этом доме сейчас еще живут две бабушки.

До войны не было пустых и разбитых квартир. pic.twitter.com/M6sARL0ecF — Иосиф Пиночет (@Jose_Pinoche) 5 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали последствия "русского мира" на Донбассе: в оккупированной террористами "ДНР" Макеевке разграбили супермаркет "Фуршет". На снятых кадрах видно, что в магазине демонтирована проводка, отсутствует оборудование, вырваны двери, срезаны и украдены перила на лестничных пролетах, а также ободрана обшивка стен.

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