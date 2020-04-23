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23 апреля • обновлено в 12:02
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В сети показали жуткие кадры борьбы с COVID-19 в Херсоне: гуляйте, за вами тоже придут!

6.4т
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В сети появились кадры обработки подъезда в Херсоне, где обнаружили подтвержденный случай коронавируса COVID-19.

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Ими поделились в историях соцсети Instagram жители города. На съемке видно, что бригада медиков, выйдя из помещения, долго снимает с себя защитные средства, пакует их в мусорные пакеты и увозит с собой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Херсоне

Коронавирус в Херсоне

Скриншот видео

Коронавирус в Херсоне

Коронавирус в Херсоне

Скриншот видео

Коронавирус в Херсоне

Коронавирус в Херсоне

Скриншот видео

Кроме того, очевидцы утверждают, что подъезды обрабатывались каким-то обеззараживающих средством, запах которого еще хуже, чем у хлорки. По их свидетельствам, беспрецедентные меры безопасности были предприняты медиками после того, как у жителя подъезда подтвердился коронавирус. Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Коронавирус в Херсоне

Коронавирус в Херсоне

Скриншот видео

Коронавирус в Херсоне

Коронавирус в Херсоне

Скриншот видео

Коронавирус в Херсоне

Коронавирус в Херсоне

Скриншот видео

"А вы приспускаете маску грязными руками, видитесь с друзьями. "Пронесет", да?", "Вот так выглядят люди, которые приезжают обрабатывать подъезд, где есть подтвержденный случай заболевания коронавирусом. А вы там гуляйте, гуляйте. За вами тоже придут", –пишут под видео пользователи.

Коронавирус в Херсоне

Коронавирус в Херсоне

Скриншот видео

Коронавирус в Херсоне

Коронавирус в Херсоне

Скриншот видео

Коронавирус в Херсоне

Коронавирус в Херсоне

Скриншот видео

Коронавирус в Херсоне

Коронавирус в Херсоне

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на 23 апреля в Украине официально подтверждено 7170 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них 578 – за последние сутки.

  • В Минздраве заявили, что резкий скачок статистики коронавируса в Украине напрямую связан с несоблюдением карантина многими гражданами в Вербное воскресенье и на Пасху.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Херсон
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

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