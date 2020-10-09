В сети показали военных РФ на Донбассе в 2014 году. Фото

В сети показали российских военных из батальона спецназа 8-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) ВС РФ во время участия в боевых действиях на территории Луганской области, предположительно в августе-сентябре 2014 года.

Точные координаты оккупантов определил военный блогер Askai по выложенным ими же фотографиям. Он отметил, что снимки сделаны в Луганской области на дороге между Молодогвардейским и Самсоновкой (48.358416, 39.634685).

Блогер также уточнил, что когда-то бывшие батальоны "Запад" и "Восток" преобразовали в батальоны специального назначения. "Запад" включили в 18-ю ОМСБр ВС РФ, а "Восток" – в 8-ю ОМСБр ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети напомнили, что сбор подписей за создание в Украине так называемой автономной "Донецкой федеративной республики" был начат еще 13 ноября 2006 года прямо на центральной площади Донецка.