В сети показали видео пустующего Донецка в оккупации

В соцсетях распространили видео из оккупированного Донецка, на котором видно раньше многолюдные, а сейчас совсем опустевшие районы, в том числе знаменитый стадион "Донбасс Арена".

Ролик, который был опубликован в ТикТок, нашел и показал в своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий "Штирлиц" Штефан (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Видео было снято еще в теплое время года. При этом за кадром девушка, действительно веря в свои слова, рассказывает, насколько "процветающим" выглядит ее родной город. В конце же она задается вопросом, узнает ли его кто-нибудь, увидев эту картинку.

Опустевший при оккупации Донецк t.me/a_shtirlitz

"Сейчас я покажу вам свой город. Вот такой он красивый. Очень колоритный и совсем не хмурый. С красивой историей и уже современный. Со старыми ранами и добрыми людьми. Местами откровенный, радужный. Кто-нибудь его узнал?" – прокомментировала автор видео.

Опустевший при оккупации Донецк t.me/a_shtirlitz

Со своей стороны Анатолий Штефан отметил, что на ролике видна "Донбасс Арена", но при этом людей и машин в "оживленном" оккупированном городе почти не наблюдается.

"Там, где раньше жизнь кипела, сейчас ощущение пустоты и мрака... Какие-то одиноко проезжающие авто и все", – подчеркнул офицер ВСУ.

Опустевший при оккупации Донецк t.me/a_shtirlitz

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали видео с помещения некогда многолюдного, а ныне совсем опустевшего железнодорожного вокзала в оккупированном Донецке

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