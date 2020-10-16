В больнице на Харьковщине люди с пневмонией лежат в коридорах: появилось фото

Obozrevatel Общество 14:42, 16.10.2020 Обновлено: 16:05, 16.10.2020

В социальной сети Facebook показали условия, в которых лечатся больные в городе Купянске Харьковской области.

Фотографию инфекционного отделения местной больницы опубликовала Яна Колпакова на своей странице Facebook.

"Спасибо руководству города и всем предшественникам, это инфекционное отделение Купянской больницы. Люди с воспалением легких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном. Открывайте отделения на Ковшаровке, в Узловой, чего вы ждете? Ждете, когда привезут двухъярусные кровати?" – написала она.

Условия лечения в Купянской больнице
Facebook Yana Kolpakova
Публикация в соцсети об условиях лечения в Купянской больнице
Facebook Yana Kolpakova

Как сообщил OBOZREVATEL, исследование ВОЗ показало, что целый ряд препаратов, среди которых и популярный "Ремдесивир", неэффективны в борьбе с COVID-19.

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