В сети показали условия больницы под Тернополем: как в фильме ужасов!

Глеб Иванов Общество 10:16, 29.05.2020

В сети появились фото жутких условий хирургического отделения Бережанской больницы в Тернопольской области.

Кадры с изображением ужасного состояния медицинского учреждения опубликовало издание "Апостроф", добавив, что в этом месте можно "снимать фильм ужасов" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

На фотографиях видно, что в больнице поломаны лестницы, на стенах облезла штукатурка, повсюду грязь и антисанитария, ремонт не делался десятки лет.

Больница в Бережанах
apostrophe.ua

"Касательно лестницы, то по ступеньках опасно ходить, одно неосторожное движение и можно провалиться и травмироваться. Люди ходят в бахилах по больнице, а выбросить их можно в бумажную коробку, никакой урны для отходов там нет", – пишет издание.

Больница в Бережанах
apostrophe.ua
Больница в Бережанах
apostrophe.ua
Больница в Бережанах
apostrophe.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, единственная инфекционная больница Днепра №21 находится в ужасном состоянии. В палатах медучреждения ремонт последний раз делали десятки лет назад, а мебель давно начала разваливаться.

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