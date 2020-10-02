В сети показали строки из книги жалоб времен СССР: чем были недовольны люди

Книги жалоб существовали еще до времен появления Советского Союза, но именно при нем они обрели огромный спрос. Тогда одной из самых распространенных стратегий потребителя была запись жалобы в специальной книге, которая имелась в каждом учреждении здравоохранения, транспорта, быта, торговли и общественного питания.

Ассортимент и обслуживание оставляли желать лучшего, поэтому возможность написать негативный отзыв и тем самым выговориться в адрес "обидчика", стала отдушиной для советских граждан. Об этом говорится в одном из блогов на Live Journal.

Когда в СССР выпустили "Книгу жалоб"

В середине 1926 года советские власти анонсировали законодательное постановление об обязательном наличии абсолютно в каждом заведении книг для записи жалоб.

Спустя некоторое время после вступления закона в силу все заведения, которые предоставляли услуги гражданам, обзавелись такими книгами. Так, в ресторанах и кафе, продуктовых и промтоварных магазинах, а также в ателье и мастерских появилась "Книга отзывов и предложений". Например, в магазинах часто можно было увидел надпись – "жалобная книга находится у кассира".

Книги жалоб на советских предприятиях торговли и общественного питания были своеобразной формой апелляции к власти. Хотя анонимность при написании плохого отзыва людям тогда сохранить не удавалось: в записи обязательно нужно было указать ФИО и адрес, иначе жалоба не рассматривалась.

"Гражданин Сусарин в июне 1952 г. сделал запись в книге жалоб об отказе обменять купленные им некачественные ботинки. Продавец "грубо, по-хамски закричала" на него, "оскорбив по-всякому, как только она умеет, наотрез отказала обменять обувь или выдать деньги, все свои действия сопровождала бранью". Несмотря на столь экспансивное выяснение отношений, обиженный покупатель проигнорировал приглашение дирекции торга на разбирательство по своему делу, ввиду чего та ограничилась высылкой ему правил, разъясняющих порядок обмена обуви и наложением взыскания на завмага", – говорится в статье историка о жалобах времен СССР.

Подменная книга

Тем временем некоторые заведения в СССР шли на хитрость – имели сразу две "Книги отзывов и предложений". Так, одна использовалась по назначению, а вторую – новую и незапятнанную – владельцы хранили подальше от глаз клиентов и доставали лишь по одному случаю проверки.

"Очевидно, что эти книги жалоб были пусты, а репутация заведения – чиста, как стеклышко. Или же в подменных книгах были записи лишь с благодарностями от покупателей. Обычно, от "своих да наших", – говорится в блоге.

"Установить фамилию официантки, допустившей грубость в обращении, по признакам, указанным в жалобе, не представилось возможным", – ответили на жалобу о грубом обращении официантки в ресторане Центрального парка культуры и отдыха Ленинграда 19 августа 1954 г., хотя жалобщик указал день, час, какой столик обслуживала официантка и даже то, как примерно она выглядела.

На что жаловались граждане СССР

"Книга отзывов и предложений" была отражением советских реалий, поэтому ей придавалось большое значение во времена СССР. Так, она упоминалась абсолютно везде, где только можно. Например, в юмористической форме книга довольно часто встречалась в форме фельетонов, карикатур и выписок в рубрике "нарочно не придумаешь" знаменитого советского журнала "Крокодил". Также по ней даже сняли отдельный фильм – Эльдара Рязанова "Дайте жалобную книгу!".

Какие записи оставляли в книгах граждане СССР:

покупатели в магазинах писали о плохой работе продавцов, хамстве работников торговли;

гости кафе и ресторанов – о подмене продуктов в блюде (например, одному клиенту суп сварили не из той рыбы, которую он заказал);

о плохом качестве товара – прокисшее молоко или несвежая селедка, а также отказе продавцов заменить бракованный товар;

о том, что их обсчитали на кассе и неправильно взвесили продукты.

Стоит отметить, что, по словам некоторых ученых, потребительские жалобы действительно учитывались властями СССР при принятии управленческих решений, планировании и распределении. В результате записи в книге жалоб могли повлечь серьезные последствия для заведений, действия работников или качество услуг которых обжаловались. Хотя в большинстве случаев наличие книг для жалоб служило только для выявления нарушений в деятельности торговых предприятий, в конечном итоге выигрывал простой потребитель, для которого книги жалоб и предложений предоставляли возможность выплеснуть эмоции, преодолеть чувство несправедливости и неравенства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР была крайне неэффективная экономика, так что все советские экономические успехи существовали только на бумаге и в программе "Время". На деле же в магазинах был дефицит, а на предприятиях и в колхозах – бардак и пьянство.