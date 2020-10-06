В сети показали стол-мечту, которого хотел каждый в СССР

В Советском Союзе мебель была однотипная, но одновременно качественная, сделанная из прочных и долговечных материалов. В те времена вещи фактически покупали раз и на всю жизни, поэтому чуть ли не каждый советский гражданин хотел заполучить сервант, огромный деревянный шкаф, финскую стенку или стол-книжку.

О последнем напомнил в сети пользователь Twitter. Он подчеркнул, что в СССР это был предмет мечтаний жителей общежитий, малосемеек и хрущовок.

"Говорят, в Советском Союзе сперва появлялся вот такой стол, а потом вокруг него уже строили квартиру", – пошутил автор в комментарии к снимку.

Примечательно, что на фото можно заметить и ковры, которые тоже были популярными в те времена – в СССР ими любили обвешивать стены и стелить полы.

Пользователи сети активно отреагировали на снимок. В комментариях под постом они подчеркнули, что сегодня есть огромный выбор мебели на любой вкус и цвет, однако советский стол-раскладушка был действительно популярен в те времена.

При этом некоторые отметили, что он не был таким уж удобным – особенно, когда его нужно было куда-то переносить. Также юзеры указали, что стол был крайне тяжелый, к тому же, если внутрь что-то положить.

"Несущий стол, который по иронии очень неудобно переносить", "Лезешь ножки выдвигать и обязательно башкой об угол упора ударишься", "Несете с батей стол, он кренит его в одну сторону, а потом наклоняет в другую и тебе прилетает крышкой по пальцам", "Краеугольный камень в фундаменте каждой советской семьи", – вспомнили юзеры.

Другие же подчеркнули, что у них или в доме родителей до сих пор стоят такие столы и ими активно пользуются.

"У меня такой есть, представьте себе, в США. Им, правда, никто не пользуется давно, и он выполняет функцию тумбочки", "У мамы до сих пор такой стоит, по праздникам собираемся за ним всей семьей", "Неиронично классная штука. Досталась от прадеда, уже на вторую съемную квартиру перевез, чтобы было куда комп ставить", "До сих пор не могу уговорить выкинуть уже хорошо покоцаный", "Я на таком учился в настольный теннис играть!", "По традиции первым в квартиру заходит стол, потом прорастали стенные ковры, иногда напольные, гантели, ложка для обуви и хлебница. А потом уже строили", "Я думала о том, что мне такой пригодился бы", "Тоже хочу, светлой полировки, для рукоделия нужен, а современные – маленькие и хлипкие", – прокомментировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР импортные товары считались символами благополучия советских граждан и были предметами увлечения. Среди них французские духи, американские джинсы, румынская стенка и чехословацкий хрусталь и другие.