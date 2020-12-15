В сети показали редкие архивные фото "сахарного замка" Шаровка на Харьковщине

В сети опубликовали редкие исторические фото легендарной Шаровской усадьбы под Харьковом, сделанные в 1915 году.

Снимки выложил в Facebook руководитель харьковского Центра свободного времени "Мы вместе" Юрий Прутник. В народе усадьбу называют "сахарным замком".

Это связано с тем, что владельцем имения был сахарозаводчик Леопольд Кёниг. Немецкий предприниматель купил усадьбу у местного помещика Павла Ольховского и дополнил ее многими новыми элементами, которые придали ему неоготический стиль.

Сам дворец состоит из 26 комнат и 3 огромных залов. В них установлены мраморные камины, уложен дорогой паркет из ценных пород дерева. Интерьер украсили многочисленные зеркала и фрески. В этих помещениях устраивали балы и проводили театральные представления для известных гостей.

Рядом с усадьбой разбили роскошный парк на территории в 40 га с широкой аллеей из лип, которые обрезали так, чтобы ветви росли исключительно вверх. Здесь же растут старые дубы, самому древнему из которых около 600 лет.

Со временем рядом с имением разросся поселок для обслуги, появились конюшни, манеж и даже собственная электростанция.

С приходом к власти большевиков Кёниг успел уехать в Германию, а его усадьба превратилась в туберкулезный диспансер. Он работал до 2008 года. После того, как пациентов вывезли, в здании провели тщательную дезинфекцию, но слухи о палочке Коха, которая бродит по территории замка, живут и поныне.

Сейчас это место является туристической достопримечательностью Харьковщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали редкие фото торгового Киева в конце XIX века. Тогда столица пережила промышленный, строительный и торговый бум. Предприниматели массово открывали новые фабрики и заводы, а вместе с ними – и фирменные магазины для продажи своей продукции.