В сети показали реальный СССР на запрещенных фото

Жизнь в период 70-х – начала 80-х годов существования Советского Союза многие считают его "золотым веком" – мол, потом пришел Горбачев и все разрушил своей "Перестройкой". На самом же деле во времена последней лишь всплыли наружу все те советские проблемы, о которых раньше молчали.

Это наглядно демонстрируют снимки фотографа Владимира Сычева, показывать которые в СССР было запрещено. Их на Live Journal опубликовал и описал блогер Максим Мирович, отметив, что сейчас эти кадры невероятно ценны (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Что изображено на фото

По словам блогера, на фотографиях Сычева можно увидеть настоящий СССР с его нищей советской инфраструктурой, "счастливыми" гражданами, валяющимся посреди улиц алкоголиками и даже пьяной поножовщиной во дворах.

Нищая советская инфраструктура. Live Journal Максим Мирович

"Практически на всех "непарадных" фотоснимках той эпохи городская инфраструктура выглядит чрезвычайно убого. Исключение – новые районы, застроенные брежневскими "свечками" в 9, 12 или 16 этажей", – отметил Мирович.

Казань: дома в старых районах городов СССР разваливались, при этом никто ничего не ремонтировал и не восстанавливал. Live Journal Максим Мирович

Он добавил, что фото демонстрируют качество советских построек, по которым уже пошли трещины, и окружающей городской среды в целом. Причем, по его словам, еще хуже картина была в сельской местности – "за 60 лет советская власть удосужилась лишь провести туда электричество и радио, а газифицированных деревень в "лучшей в мире" стране не было".

Во дворах домов в старых частях советских городов обязательно были грязь и антисантария, а вдоль окон стояли груды ящиков, грубо сколоченных из неструганных досок. Live Journal Максим Мирович

"Советская пропаганда постоянно рассказывала, что в СССР живут какие-то невероятные сверхлюди, которым все подвластно, а на картинках о жизни советских людей рисовали сплошь молодых, длинноногих да политически грамотных. Однако в действительности они выглядели совсем иначе – большинство людей в возрасте 30-35+ уже выглядели достаточно изможденными и побитыми жизнью", – подчеркнул блогер, обращая внимание на один из показательных снимков.

"Чудесная" советская инфраструктуры в новом районе города. Live Journal Максим Мирович

Также, добавил он, на фото Сычева часто можно увидеть карликов или людей с ограниченными возможностями, которых в общественном дискурсе СССР как бы и не существовало.

"Инфраструктура" в сельской местности СССР. Live Journal Максим Мирович

"Для советской власти это были "лишние люди", что не соответствуют образу советского гражданина. Если раненного на войне еще могли более-менее показать в кино, то врожденных инвалидов или людей на колясках в советских фильмах не увидите никогда – словно их и не было никогда", – обращает внимание Мирович.

Советская инфраструктура в старой части города. Live Journal Максим Мирович

А вот советских алкоголиков, говорит блогер, в кино тогда хоть и показывали, но делали это с каким-то добрым пониманем – мол, оступился человек, с кем не бывает. Реальные же пьяницы сильно отличались от киношных, что видно на фото Сычева.

"Счастливые" лица людей в СССР. Live Journal Максим Мирович

Также Мирович подчеркнул, что в совсем ином свете предстают на запрещенных фотографиях реального СССР коммунистические агитация и пропаганда.

Базарный фотоснимок – торговка слева еще далеко не старая женщина, однако у нее уже нет почти всех зубов. Live Journal Максим Мирович

"На снимках Владимира Сычева она обретает какой-то совсем уж страшный смысл", – поделился мнением он.

"Счастливые" граждане СССР. Live Journal Максим Мирович

Что известно об авторе фото

Владимир Сычев родился в 1945 году в Казани. В 60-е годы он учился в Казанском авиационном институте, позже работал радиоинженером на Байконуре, а с 1965-го увлекся уличной съемкой – фотографировал не красивые пропагандистские сюжеты, а просто старался запечатлеть все, что видит вокруг.

Советские женщины якобы выглядели старше своих годов. Live Journal Максим Мирович

В начале 70-х Сычев переехал в Москву, где вступил в Профсоюз художников-графиков и занимался профессиональной съемкой для книг, журналов. Позже он организовал у себя на квартире подпольные выставки художников-нонконформистов и фотографов, что повлекло проблемы с советской властью и его снимки стали запрещать к публикациям.

На снимках Сычева часто можно увидеть карликов или людей с ограниченными возможностями. Live Journal Максим Мирович

В 1980 году фотограф эмигрировал во Францию, где его карьера пошла вверх. Он публиковался в журналах Life, Stern, Paris Match и многих других.

Советские алкоголики. Live Journal Максим Мирович

"До 2010 года Владимир работал фотографом в агентстве Sipa Press и в целом вошел в историю европейской фотожурналистики. Но, на мой взгляд, свои наиболее интересные работы он сделал в 70-е годы в СССР. Эти пленки ему удалось каким-то чудом вывезти из Союза", – подчеркнул блогер.

Портреты советских алкоголиков. Live Journal Максим Мирович

Пьяная поножовщина во дворе одного из домов. Live Journal Максим Мирович

Мужчина в кепке прямо на улице заправляется "горючим" из хорошо известного советского стаканчика из тонкого стекла с пятью полосочками тонкой эмали. Live Journal Максим Мирович

Фотограф запечатлел пьяного мужчину за долю секунды до падения лицом об асфальт. На переднем плане падает еще один, а более трезвый товарищ старается его удержать. Live Journal Максим Мирович

Мимо лежащего на льду и медленно замерзающего пьяницы равнодушно проходит женщина в черном пальто, а на дальнем плане также равнодушно идут по своим делам множество других людей. Live Journal Максим Мирович

Настоящие советские алкаши без прикрас. Live Journal Максим Мирович

Фотограф запечатлел давно и крепко пьющую женщину, которая плохо выглядит и при этом еще далеко не старая. Live Journal Максим Мирович

Бедно одетая женщина лежит на гранитной приступке, а на заднем плане видны щиты с периодическими изданиями – "Советская Эстония", "Коммунист" и пр., в которых советским гражданам рассказывали о том, как хорошо они живут. Live Journal Максим Мирович

Инвалиды, о которых ничего не рассказывали по телевизору в СССР, с трудом ковыляют домой с электрички, а справа, словно с издевкой, стоит стенд с плакатом "Коммунизм – светлое будущее человечества". Live Journal Максим Мирович

Дети идут в школу на фоне изображения невероятно огромной головы "вечно живого" Ленина. Live Journal Максим Мирович

Трудящиеся СССР изобличают "заговор сионистов" – изображая евреев в виде носатого паука со звездой Давида на фуражке, что стремится опутать паутиной весь мир. Live Journal Максим Мирович

"Коллективная медиация" на Ленина – видимо, очередь на прием к какому-то начальнику. Live Journal Максим Мирович

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Максим Мирович заявил, что 99% населения СССР жило в крайней бедности и нищете. В качестве подтверждения своих слов он опубликовал снимки советской провинции в 1961 году.