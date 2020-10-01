В сети показали реальный СССР на запрещенных фото

Жизнь в период 70-х – начала 80-х годов существования Советского Союза многие считают его "золотым веком" – мол, потом пришел Горбачев и все разрушил своей "Перестройкой". На самом же деле во времена последней лишь всплыли наружу все те советские проблемы, о которых раньше молчали.

Это наглядно демонстрируют снимки фотографа Владимира Сычева, показывать которые в СССР было запрещено. Их на Live Journal опубликовал и описал блогер Максим Мирович, отметив, что сейчас эти кадры невероятно ценны (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Что изображено на фото

По словам блогера, на фотографиях Сычева можно увидеть настоящий СССР с его нищей советской инфраструктурой, "счастливыми" гражданами, валяющимся посреди улиц алкоголиками и даже пьяной поножовщиной во дворах.

"Практически на всех "непарадных" фотоснимках той эпохи городская инфраструктура выглядит чрезвычайно убого. Исключение – новые районы, застроенные брежневскими "свечками" в 9, 12 или 16 этажей", – отметил Мирович.

Он добавил, что фото демонстрируют качество советских построек, по которым уже пошли трещины, и окружающей городской среды в целом. Причем, по его словам, еще хуже картина была в сельской местности – "за 60 лет советская власть удосужилась лишь провести туда электричество и радио, а газифицированных деревень в "лучшей в мире" стране не было".

"Советская пропаганда постоянно рассказывала, что в СССР живут какие-то невероятные сверхлюди, которым все подвластно, а на картинках о жизни советских людей рисовали сплошь молодых, длинноногих да политически грамотных. Однако в действительности они выглядели совсем иначе – большинство людей в возрасте 30-35+ уже выглядели достаточно изможденными и побитыми жизнью", – подчеркнул блогер, обращая внимание на один из показательных снимков.

Также, добавил он, на фото Сычева часто можно увидеть карликов или людей с ограниченными возможностями, которых в общественном дискурсе СССР как бы и не существовало.

"Для советской власти это были "лишние люди", что не соответствуют образу советского гражданина. Если раненного на войне еще могли более-менее показать в кино, то врожденных инвалидов или людей на колясках в советских фильмах не увидите никогда – словно их и не было никогда", – обращает внимание Мирович.

А вот советских алкоголиков, говорит блогер, в кино тогда хоть и показывали, но делали это с каким-то добрым пониманем – мол, оступился человек, с кем не бывает. Реальные же пьяницы сильно отличались от киношных, что видно на фото Сычева.

Также Мирович подчеркнул, что в совсем ином свете предстают на запрещенных фотографиях реального СССР коммунистические агитация и пропаганда.

"На снимках Владимира Сычева она обретает какой-то совсем уж страшный смысл", – поделился мнением он.

Что известно об авторе фото

Владимир Сычев родился в 1945 году в Казани. В 60-е годы он учился в Казанском авиационном институте, позже работал радиоинженером на Байконуре, а с 1965-го увлекся уличной съемкой – фотографировал не красивые пропагандистские сюжеты, а просто старался запечатлеть все, что видит вокруг.

В начале 70-х Сычев переехал в Москву, где вступил в Профсоюз художников-графиков и занимался профессиональной съемкой для книг, журналов. Позже он организовал у себя на квартире подпольные выставки художников-нонконформистов и фотографов, что повлекло проблемы с советской властью и его снимки стали запрещать к публикациям.

В 1980 году фотограф эмигрировал во Францию, где его карьера пошла вверх. Он публиковался в журналах Life, Stern, Paris Match и многих других.

"До 2010 года Владимир работал фотографом в агентстве Sipa Press и в целом вошел в историю европейской фотожурналистики. Но, на мой взгляд, свои наиболее интересные работы он сделал в 70-е годы в СССР. Эти пленки ему удалось каким-то чудом вывезти из Союза", – подчеркнул блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Максим Мирович заявил, что 99% населения СССР жило в крайней бедности и нищете. В качестве подтверждения своих слов он опубликовал снимки советской провинции в 1961 году.