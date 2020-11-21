В сети показали реалистичное фото времен СССР с лежащим на остановке мужчиной

Пользователей сети повеселила старая фотография граждан Советского Союза, которые ждут транспорт на остановке. На ней запечатлены несколько десятков человек, некоторые лакомятся мороженным: лица большинства смотрят в сторону фотографа и, похоже, никого не смущает мужчина, который буквально валяется перед ними у мусорного бака.

Юзеры посчитали снимок доказательством нищеты "великой державы" на фоне заявлений о самом вкусном в мире пломбире из СССР. Другие заверили, что все это напоминает и сегодняшнее время. Пост, под которым разгорелась ироничная дискуссия, опубликован в Twitter "Исторические Фото".

"Советские граждане на остановке общественного транспорта. Самое вкусное в мире мороженое присутствует. СССР. 1980-е", – говорится в подписи к снимку.

Фотография из 80-х годов СССР Twitter "Исторические Фото"

Под ним собралось много комментариев. Пользователи шутливо описывали увиденное, говоря, что "лежащий на переднем плане" мужчина, видимо, просто переел мороженного.

"Упламбирился", "Кому-то мороженого не хватило", "Когда устал ждать", "Передозировка пломбиром", "Один наелся от пуза", "От вкуса того пломбира некоторые даже теряли сознание", "Это может у вас, москвичей, было самое вкусное мороженое. В нашем поселке никогда его не продавали", "Помню, нищету и серость", "Что же никто не приподнял товарища?", "А что хмурые все, все ж хорошо", "Смотрят с завистью на человека, который уже съел мороженое и отдыхает", "Мужик тоже валяется по ГОСТу, а не как сейчас", – сыронизировали подписчики.

Реакция пользователей Twitter "Исторические Фото"

Некоторые начали утверждать, что фото было сделано лет на десять раньше, нежели указано в подписи к нему. Люди отметили, что это 70-е годы СССР, поскольку в 80-х так, как запечатлено на снимке, уже не одевались.

"Кошмар, как все убого и страшно одеты... Сейчас "Гости из прошлого" идут, вот там показан шок "попаданца" в наше время. Дети смотрят, не верят, что реально такая жуть была… Но на фото, судя по одежде, 70-е годы", "В 80-е дамы в таких платках и пальтишках?", "Это 70-е, если что, я то знаю", "Смотря где. Некоторые элементы одежды у нас в деревне можно было и в 90-х встретить. Туфли у мужчины с усами, сумка его спутницы, скорее всего, говорят о конце 70-х. Остальная одежда не имеет сроков давности. Кстати, лучше других одет лежащий", – вспомнили пользователи сети.

Советских граждан на фото пользователи назвали "серыми и убогими" Twitter "Исторические Фото"

Также они начали угадывать, где могла быть сделана фотография. А другие в комментариях даже указали конкретное место:

"Похоже на автовокзал в Минводах" (Ставропольский край РФ), "Это вокзал, ждут поезда...", "Междугородний автовокзал в Новокузнецке (РФ). Там и сейчас не многим лучше", "Новокузнецк точно. Конец 70-х. Но сейчас получше немного".

По словам пользователей, реалистичное фото из СССР было сделано на автовокзале в Новокузнецке (РФ) Twitter "Исторические Фото"

Были и те, кто предположил, что фото – всего лишь постановка. Но большинство заверили, что в этом нет ничего необычного и с тех времен мало что изменилось. Подписчики уточнили, что сейчас тоже самое" можно увидеть везде. И в подтверждение к этому начали прикреплять к комментариям подобные фото, правда, преимущественно с вокзалов в США.

"Какую страну проспали (лол)", "Мои родители говорят, что они своими глазами видели идентичные картины в Польше в 60-е годы", "Чувствуется влияние самого лучшего образования в мире", "Вся Россия в 1 фото. Я никогда не поверю, что эти люди запустили человека в космос", – иронично подытожили пользователи.

Фото из 80-х пользователи посчитали доказательством убогости в СССР Twitter "Исторические Фото"

Реакция пользователей на исторический снимок из СССР Twitter "Исторические Фото"

Реакция пользователей сети Twitter "Исторические Фото"

Комментарии пользователей соцсети Twitter "Исторические Фото"

Комментарии пользователей Twitter "Исторические Фото"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский писатель, журналист и блогер Павел Бондаренко, более известный под псевдонимом Павел Правый, удивил правдой о лучшем лакомстве в СССР – вкуснейшем пломбире по 20 копеек.