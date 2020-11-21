В сети показали реалистичное фото времен СССР с лежащим на остановке мужчиной

Пользователей сети повеселила старая фотография граждан Советского Союза, которые ждут транспорт на остановке. На ней запечатлены несколько десятков человек, некоторые лакомятся мороженным: лица большинства смотрят в сторону фотографа и, похоже, никого не смущает мужчина, который буквально валяется перед ними у мусорного бака.

Юзеры посчитали снимок доказательством нищеты "великой державы" на фоне заявлений о самом вкусном в мире пломбире из СССР. Другие заверили, что все это напоминает и сегодняшнее время. Пост, под которым разгорелась ироничная дискуссия, опубликован в Twitter "Исторические Фото".

"Советские граждане на остановке общественного транспорта. Самое вкусное в мире мороженое присутствует. СССР. 1980-е", – говорится в подписи к снимку.

Под ним собралось много комментариев. Пользователи шутливо описывали увиденное, говоря, что "лежащий на переднем плане" мужчина, видимо, просто переел мороженного.

"Упламбирился", "Кому-то мороженого не хватило", "Когда устал ждать", "Передозировка пломбиром", "Один наелся от пуза", "От вкуса того пломбира некоторые даже теряли сознание", "Это может у вас, москвичей, было самое вкусное мороженое. В нашем поселке никогда его не продавали", "Помню, нищету и серость", "Что же никто не приподнял товарища?", "А что хмурые все, все ж хорошо", "Смотрят с завистью на человека, который уже съел мороженое и отдыхает", "Мужик тоже валяется по ГОСТу, а не как сейчас", – сыронизировали подписчики.

Некоторые начали утверждать, что фото было сделано лет на десять раньше, нежели указано в подписи к нему. Люди отметили, что это 70-е годы СССР, поскольку в 80-х так, как запечатлено на снимке, уже не одевались.

"Кошмар, как все убого и страшно одеты... Сейчас "Гости из прошлого" идут, вот там показан шок "попаданца" в наше время. Дети смотрят, не верят, что реально такая жуть была… Но на фото, судя по одежде, 70-е годы", "В 80-е дамы в таких платках и пальтишках?", "Это 70-е, если что, я то знаю", "Смотря где. Некоторые элементы одежды у нас в деревне можно было и в 90-х встретить. Туфли у мужчины с усами, сумка его спутницы, скорее всего, говорят о конце 70-х. Остальная одежда не имеет сроков давности. Кстати, лучше других одет лежащий", – вспомнили пользователи сети.

Также они начали угадывать, где могла быть сделана фотография. А другие в комментариях даже указали конкретное место:

"Похоже на автовокзал в Минводах" (Ставропольский край РФ), "Это вокзал, ждут поезда...", "Междугородний автовокзал в Новокузнецке (РФ). Там и сейчас не многим лучше", "Новокузнецк точно. Конец 70-х. Но сейчас получше немного".

Были и те, кто предположил, что фото – всего лишь постановка. Но большинство заверили, что в этом нет ничего необычного и с тех времен мало что изменилось. Подписчики уточнили, что сейчас тоже самое" можно увидеть везде. И в подтверждение к этому начали прикреплять к комментариям подобные фото, правда, преимущественно с вокзалов в США.

"Какую страну проспали (лол)", "Мои родители говорят, что они своими глазами видели идентичные картины в Польше в 60-е годы", "Чувствуется влияние самого лучшего образования в мире", "Вся Россия в 1 фото. Я никогда не поверю, что эти люди запустили человека в космос", – иронично подытожили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский писатель, журналист и блогер Павел Бондаренко, более известный под псевдонимом Павел Правый, удивил правдой о лучшем лакомстве в СССР – вкуснейшем пломбире по 20 копеек.