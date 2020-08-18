В сети показали реалии морского отдыха в СССР: яблоку негде упасть

В летний сезон отпусков в Советском Союзе люди выбирались на отдых к морю. Поэтому часто пляжи там были переполнены туристами настолько, что яблоку негде было упасть.

На это обратили внимание в Twitter "Комсомольская правда", отмечая, что картина не меняется и в нынешнее время. Журналисты опубликовали фото для сравнения.

"Сейчас многие отпускники на пляжах жалуются, что у моря не протолкнуться. Но, судя по тому, как заполнено было сочинское побережье в советское время, это еще цветочки!" – указали авторы сообщения.

Сравнение пляжей с отдыхающими во времена СССР и сейчас (Twitter kpru)

В комментариях под ним пользователи сети подчеркнули, что это действительно так. По их словам, среднестатистический советский человек хоть раз в жизни выезжал отдыхать на Черное море. Правда, найти место на пляже не всегда представлялось возможным и люди гроздьями располагались на всех близлежащих, порой вовсе не предназначенных для этого, пятачках суши.

Отдых на пляже Черного моря при СССР (nevsedoma.com.ua)

Те, кто застал такой отдых, говорят, что тогда люди наклеивали на нос кусочек газеты, ели мороженое и чебуреки, пили пепси колу, стояли в очередях в туалет и зал игровых автоматов, фотографировались с обезьянкой, а также с удовольствием знакомились и общались, загорали, купались в море и радовались жизни, среди таких же, как они, счастливчиков.

Переполненный пляж Черного моря при СССР (nevsedoma.com.ua)

При этом некоторые возмутились, что сейчас люди (в частности, россияне) якобы не могут позволить себе отдых на морском пляже, как когда-то при СССР.

Отдых в СССР (nevsedoma.com.ua)

"Отходишь от места в море и запоминаешь ориентир, чтоб потом найти", "Разве это отдых? Поезжайте в Керчь – Азовское и Черное моря, песчаные пляжи, а не гальковые!", "Это говорит о том, что в те года люди себе могли позволить съездить отдохнуть на юг от малого до великого (возраст), а сейчас уже нет и еще такое долго продлится", – комментируют пользователи.

Комментарии пользователей Twitter (Twitter kpru)

Комментарии пользователей (Twitter kpru)

Ранее OBOZREVATEL рассказывал интересные подробности о том, как люди проводили летний отпуск в СССР.

Также OBOZREVATEL предлагал своим читателям увидеть показательные фото, на которых запечатлен отдых на пляжах бывшего СССР.