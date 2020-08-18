В сети показали реалии морского отдыха в СССР: яблоку негде упасть
В летний сезон отпусков в Советском Союзе люди выбирались на отдых к морю. Поэтому часто пляжи там были переполнены туристами настолько, что яблоку негде было упасть.
На это обратили внимание в Twitter "Комсомольская правда", отмечая, что картина не меняется и в нынешнее время. Журналисты опубликовали фото для сравнения.
"Сейчас многие отпускники на пляжах жалуются, что у моря не протолкнуться. Но, судя по тому, как заполнено было сочинское побережье в советское время, это еще цветочки!" – указали авторы сообщения.
В комментариях под ним пользователи сети подчеркнули, что это действительно так. По их словам, среднестатистический советский человек хоть раз в жизни выезжал отдыхать на Черное море. Правда, найти место на пляже не всегда представлялось возможным и люди гроздьями располагались на всех близлежащих, порой вовсе не предназначенных для этого, пятачках суши.
Те, кто застал такой отдых, говорят, что тогда люди наклеивали на нос кусочек газеты, ели мороженое и чебуреки, пили пепси колу, стояли в очередях в туалет и зал игровых автоматов, фотографировались с обезьянкой, а также с удовольствием знакомились и общались, загорали, купались в море и радовались жизни, среди таких же, как они, счастливчиков.
При этом некоторые возмутились, что сейчас люди (в частности, россияне) якобы не могут позволить себе отдых на морском пляже, как когда-то при СССР.
"Отходишь от места в море и запоминаешь ориентир, чтоб потом найти", "Разве это отдых? Поезжайте в Керчь – Азовское и Черное моря, песчаные пляжи, а не гальковые!", "Это говорит о том, что в те года люди себе могли позволить съездить отдохнуть на юг от малого до великого (возраст), а сейчас уже нет и еще такое долго продлится", – комментируют пользователи.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал интересные подробности о том, как люди проводили летний отпуск в СССР.
Также OBOZREVATEL предлагал своим читателям увидеть показательные фото, на которых запечатлен отдых на пляжах бывшего СССР.