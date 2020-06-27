В сети показали позеленевший Днепр с высоты

Марина Погорилко Общество 19:57, 27.06.2020 Обновлено: 19:59, 27.06.2020

Самая длинная река Украины Днепр начал "цвести" и поразил ярко зеленым цветом в Черкассах.

Соответствующее фото, сделанное с высоты, разместил в Facebook-сообществе "Комитет защиты Черкасс" журналист Сергей Кузляев.

"Днепр. Снимок 26.06.2020", – прокомментировал он.

В Днепре зеленая вода
Facebook "Комитет защиты Черкасс"

На фото видно участок реки, который приобрел полностью зеленый цвет, что ужаснуло пользователей. "Что это с водой?", "Вода страшненькая", "Так быстро, это ужас", "Болотом становится, как печально и грустно", – написали они.

В Днепре цветет вода
Facebook "Комитет защиты Черкасс"
Пользователей ужаснул снимок
Facebook "Комитет защиты Черкасс"

Как сообщал OBOZREVATEL, жители поселка Ланчин Ивано-Франковской области смогли спасти реку, ручей которой завалило древесиной и мусором в результате наводнения.

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