В сети показали последствия катастрофы в Крыму без украинской воды. Фото

В сети показали фото пересохшего Северо-Крымского канала, по которому на полуостров до российской оккупации поступала пресная вода из Днепра.

Снимки появились на странице блога "RoksolanaToday&КрымUA" в Twitter. На кадрах видно, что дно канала полностью заросло густой высокой травой и в нем совершенно нет воды.

"Пересохший Северо-Крымский канал и ржавая дамба. Северный Крым. Зато гавань родная же!" – отметили в посте, напоминая о причинно-следственной связи этой катастрофы и российского вторжения в Крым в 2014 году.

Дно Северо-Крымского канала поросло травой. Twitter "RoksolanaToday&КрымUA"

После оккупации Крыма Россией полуостров остался без пресной воды. Twitter "RoksolanaToday&КрымUA"

В комментариях под фото люди согласились с тем, что это – последствия оккупации РФ и оставили острые шутки с фотожабами. "Нужно писать правильно – г*вень, она самая, родная", "Зато на луне воду нашли", – отметили подписчики блога.

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