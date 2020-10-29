В сети показали последствия катастрофы в Крыму без украинской воды. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
1,1 т.

  • Оккупанты пытаются возложить ответственность за проблему на Украину

  • Так, экс-прокурор оккупированного Крыма, а сейчас депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская даже пожаловалась в ООН

  • Однако специалисты Мониторинговой миссии ООН в Украине в ответ заявили, что РФ как страна-оккупант несет полную ответственность за обеспечение доступа к воде на полуострове

Крым остался без воды из-за оккупации Россией

В сети показали фото пересохшего Северо-Крымского канала, по которому на полуостров до российской оккупации поступала пресная вода из Днепра.

Снимки появились на странице блога "RoksolanaToday&КрымUA" в Twitter. На кадрах видно, что дно канала полностью заросло густой высокой травой и в нем совершенно нет воды.

"Пересохший Северо-Крымский канал и ржавая дамба. Северный Крым. Зато гавань родная же!" – отметили в посте, напоминая о причинно-следственной связи этой катастрофы и российского вторжения в Крым в 2014 году.

Дно Северо-Крымского канала поросло травой
После оккупации Крыма Россией полуостров остался без пресной воды

В комментариях под фото люди согласились с тем, что это – последствия оккупации РФ и оставили острые шутки с фотожабами. "Нужно писать правильно – г*вень, она самая, родная", "Зато на луне воду нашли", – отметили подписчики блога.

Крым без воды

Крым без воды

Крым без воды

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