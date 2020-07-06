В сети показали опустевший пляж на месте проведения "Казантипа" в Крыму. Фото

Юрий Сергиенко Общество 18:31, 6.07.2020 Обновлено: 19:00, 6.07.2020

Пляж в поселке Поповка в аннексированном Россией Крыму, где ранее проводился известный фестиваль "Казантип", почти полностью пустой, несмотря на разгар сезона.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Twitter пользователем под ником "Roksolana Today Крым" (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).

Опустевший пляж на месте проведения "Казантипа"
Twitter Roksolana Today Крым
Опустевший пляж на месте проведения "Казантипа"
Twitter Roksolana Today Крым

"Поповка, бывшая Казантиповка, сегодня... Ах,как хочется вернуться... Ах, как хочется проснуться... но увы Казантиповка на обломках счастья не написали ваши имена", – сказано в комментарии к снимкам.

Опустевший пляж на месте проведения "Казантипа"
Twitter Roksolana Today Крым
Опустевший пляж на месте проведения "Казантипа"
Twitter Roksolana Today Крым
Опустевший пляж на месте проведения "Казантипа"
Twitter Roksolana Today Крым
Опустевший пляж на месте проведения "Казантипа"
Twitter Roksolana Today Крым
Опустевший пляж на месте проведения "Казантипа"
Twitter Roksolana Today Крым
Опустевший пляж на месте проведения "Казантипа"
Twitter Roksolana Today Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, российский блогер Илья Варламов высмеял "современные" курорты в аннексированном Крыму. Он отметил, что ранее "райские" места превратили в "гадюшник".

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